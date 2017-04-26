Праздничный салют 9 мая в Самаре начнется в 22.30

В среду, 26 апреля, на пресс-конференции рассказали о подробностях празднования 9 мая. Праздничный салют начнется в 22.30, его продолжительность составит около 15 минут.

"Это будет своеобразное представление с определенной тематикой, - рассказал руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. - Над ним сейчас работает режиссерско-постановочная группа, чтобы это было не просто громко и ярко, но и незабываемо. Рассказывать, какой будет рисунок я не буду, это должно стать сюрпризом для горожан".

Фейерверк будет проводиться с территории сквера на пересечении улиц Чапаевская и Вилоновская. Также салют будет проходить на первой очереди набережной напротив Струковского парка. Всего будет произведено 30 залпов в течение 15 минут.