Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся этап Кубка мира по художественной гимнастике. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменок из 20 стран. В составе сборной России золотую медаль выиграла самарская гимнастка Ксения Полякова.

В многоборье групповых упражнений сборная России (А.Близнюк, М.Толкачева, С. Скоморох, К.Полякова, Е.Гренц, Е.Леванова) набрала 36,250 балла, обойдя всех своих соперников. Серебро у команды Болгарии (35,050 балла), бронзовые награды достались спортсменкам из Белорусии (32.500 балла), сообщает министерство спорта Самарской области.