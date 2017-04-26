Самарские фехтовальщики завоевали три серебряных медали на первенстве Европы

В Минске (Белоруссия) завершилось первенство Европы по фехтованию среди молодежи. В соревнованиях выступали более 300 спортсменов не старше 23 лет из 32 стран. По итогам турнира спортсмены Самарской области завоевали три серебряные награды.

Кирилл Бородачев занял второе место в соревнованиях рапиристов, уступив в финале Александру Шупеничу из Чехии. В командном турнире шпажисток в составе сборной России выступали две представительницы Самарской области - Алена Комарова и Виолетта Храпина (на фото слева). Российские спортсменки обыграли соперниц из Украины (45:29) и Германии (45:38), а в финале в упорной борьбе уступили итальянкам – 37:40. В индивидуальном зачете Комарова стала 7-ой, Храпина – 9-ой, сообщает министерство спорта Самарской области.