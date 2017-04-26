Самарские фехтовальщики завоевали три серебряных медали на первенстве Европы

В Минске (Белоруссия) завершилось первенство Европы по фехтованию среди молодежи. В соревнованиях выступали более 300 спортсменов не старше 23 лет из 32 стран. По итогам турнира спортсмены Самарской области завоевали три серебряные награды.
Кирилл Бородачев занял второе место в соревнованиях рапиристов, уступив в финале Александру Шупеничу из Чехии.
В командном турнире шпажисток в составе сборной России выступали две представительницы Самарской области - Алена Комарова и Виолетта Храпина (на фото слева). Российские спортсменки обыграли соперниц из Украины (45:29) и Германии (45:38), а в финале в упорной борьбе уступили итальянкам – 37:40.
В индивидуальном зачете Комарова стала 7-ой, Храпина – 9-ой, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!