В Самаре двух женщин похитили, чтобы получить силой чужую машину

Трех молодых людей 24-27 лет обвиняют в похищении двух женщин.

По данным источника в правоохранительных органах, эта история "всплыла" во время расследования другого уголовного дела, связанного с бандитизмом.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска областного ГУ МВД выяснили, что вечером 15 сентября 2016 г. трое подозреваемых похитили двух женщин и силой удерживали их в квартире на ул. Авроры в Самаре, требуя переписать на одного из них ВАЗ-2114. Причем машина на самом деле была зарегистрирована на третье лицо — пенсионерку 1958 года рождения.

Потерпевшими по делу проходят жительницы Самары 30 и 39 лет. Их обидчики проживали в селах Обшаровка и Михеевка Приволжского района. Несмотря на молодость, все трое уже имели судимости за разные преступления: наркотики, грабежи, кражи, угон, изнасилование и организацию массовых беспорядков.

24 апреля в региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное организованной группой", все трое подозреваемых арестованы.