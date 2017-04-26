В Самаре двух женщин похитили, чтобы получить силой чужую машину

Трех молодых людей 24-27 лет обвиняют в похищении двух женщин.
По данным источника в правоохранительных органах, эта история "всплыла" во время расследования другого уголовного дела, связанного с бандитизмом.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска областного ГУ МВД выяснили, что вечером 15 сентября 2016 г. трое подозреваемых похитили двух женщин и силой удерживали их в квартире на ул. Авроры в Самаре, требуя переписать на одного из них ВАЗ-2114. Причем машина на самом деле была зарегистрирована на третье лицо — пенсионерку 1958 года рождения.
Потерпевшими по делу проходят жительницы Самары 30 и 39 лет. Их обидчики проживали в селах Обшаровка и Михеевка Приволжского района. Несмотря на молодость, все трое уже имели судимости за разные преступления: наркотики, грабежи, кражи, угон, изнасилование и организацию массовых беспорядков.
24 апреля в региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное организованной группой", все трое подозреваемых арестованы.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...