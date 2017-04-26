"Ростелеком" напоминает о необходимости согласования землеройных работ

Почти в три раза увеличилось количество повреждений кабельных линий связи Самарского филиала компании "Ростелеком" в результате проведения несогласованных землеройных работ предприятиями региона за последние три года. По итогам 2016 года на территории губернии зафиксировано 11 таких происшествий.

"Именно сейчас наступает самое сложное время года для связистов, когда начинаются масштабные профилактические и ремонтные работы с привлечением сотен единиц тяжелой техники предприятиями различных форм собственности, — рассказывает технический директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Петр Могилевский. — Иногда представители таких компаний пытаются сэкономить время и не обращаются за согласованием землеройных работ к нашим специалистам. И хотя доля таких нарушений не превышает одного процента от общего количества проводимых работ, в результате этих действий жители Самарской области остаются без связи. К примеру, в минувшем году, несмотря на оперативное восстановление инфраструктуры, простой кабельных сооружений компании из-за несогласованных землеройных работ составил более 150 часов. Почти 2 000 наших абонентов были лишены телефонной связи и доступа в Интернет".

За повреждения линий связи в 2016 году к административной ответственности привлечены 6 организаций различной формы собственности на территории Сызрани, Самары и Чапаевска. Им назначено наказание в виде штрафов по статье 13.5, часть 1 и часть 2 КоАП РФ. Кроме того, виновникам обрывов линий связи придется компенсировать причиненный телекоммуникационной компании финансовый ущерб, превысивший один миллион рублей.

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" напоминает, что, в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи (Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г.), работы в охранной зоне линий связи (на расстоянии 2 м. с каждой стороны линии), связанные со вскрытием грунта (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), должны производиться только после получения письменного согласия предприятия связи, в чьем ведении находится данная линия.

Компания "Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала ПАО "Ростелеком": (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.