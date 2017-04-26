В Кошкинском районе отремонтируют 4 км дороги Борма - Кошки - Погрузная

Объявлен аукцион по капитальному ремонту 4 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Борма - Кошки - Погрузная в Кошкинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает областной минтранс.
Подрядчик должен будет восстановить дорожную одежду трассы, пересечения и примыкания, тротуары, а также устроить искусственные сооружения, автобусные установки, наружное освещение и выполнить обустройство дороги. Он обязуется выполнить все работы до 30 сентября 2018 года. На это из областной казны выделят 120,5 млн рублей.
Прием заявок идет до 12 мая. Подрядчика определят 18 мая.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...