В Кошкинском районе отремонтируют 4 км дороги Борма - Кошки - Погрузная

Объявлен аукцион по капитальному ремонту 4 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Борма - Кошки - Погрузная в Кошкинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает областной минтранс.

Подрядчик должен будет восстановить дорожную одежду трассы, пересечения и примыкания, тротуары, а также устроить искусственные сооружения, автобусные установки, наружное освещение и выполнить обустройство дороги. Он обязуется выполнить все работы до 30 сентября 2018 года. На это из областной казны выделят 120,5 млн рублей.

Прием заявок идет до 12 мая. Подрядчика определят 18 мая.