Николай Меркушкин: "Несмотря на сложную ситуацию, власть продолжит поддержку сферы культуры"

В среду, 26 апреля, губернатор Николай Меркушкин принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов губернских премий в области культуры и искусства за 2016 год и победителей конкурса на предоставления губернских грантов в области культуры и искусства за первое полугодие 2017 года.

Глава региона заметил, что сегодняшнее мероприятие — особое. "Буквально два дня назад я встречался здесь с лауреатами премии "Золотая маска", впервые в истории регион получил сразу две этих престижных награды. Это признание заслуг в области театральной деятельности, мастерство наших коллективов и персональных исполнителей. Это большой успех", — сказал губернатор.

Напомним, лауреатами национальной театральной премии "Золотая маска" стали актер Самарского академического театра драмы Владимир Гальченко и художник по костюмам новокуйбышевского театра "Грань" Елена Соловьева.

Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти оказывают серьезную поддержку работников сферы культуры. Одним из примеров этой поддержки являются как раз губернские премии и гранты.

В 2014 году количество премий в этой сфере увеличено в два раза и достигло двадцати (по 100 тыс. рублей каждая). А на предоставление губернских грантов в области культуры и искусства предусматриваются средства из областного бюджета в размере 3,75 млн рублей, при этом размер гранта составляет до 250 тыс. рублей.

Помимо финансовой помощи артистам и творческим коллективам, областное правительство ведет работу по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. Так, близки к завершению работы по реконструкции Самарского театра юного зрителя и Самарского театра кукол. В ближайшее время предстоит определиться с концепцией реконструкции Самарского театра драмы, появится новый зрительный зал у новокуйбышевского театра "Грань".

"Три года назад мы удвоили число премий для того, чтобы расширить круг людей, которых необходимо поддержать, придать их работе общественное признание", — сказал руководитель области. Николай Меркушкин добавил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию как в стране, так и в Самарской области, региональные власти будут всегда поддерживать деятелей культуры и искусства.

После приветственной речи Николай Меркушкин вручил заслуженные дипломы актерам, музыкантам, писателям и архитекторам. В ходе церемонии все лауреаты благодарили главу региона за поддержку, которую оказывают в непростое время отрасли культуры областное правительство и лично губернатор.

"Хотелось бы выразить слова благодарности Николаю Ивановичу от всех сызранцев за то, что нам отремонтировали здание театра. Наш театр стал настоящим культурным центром всей Сызрани, на концерты теперь приезжают даже из Самары", — сказал руководитель Сызранского муниципального оркестра русских народных инструментов Сергей Иванченко.

Заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры Юрий Паршин заметил, что за последние несколько лет праздничная культура в регионе получила новый виток развития.

"Сегодня наши площади и главные концертные площадки заговорили о главных ценностях нашей страны. Жители губернии стали чувствовать единение друг с другом и стали действительно народом", — сказал он.

Во второй части торжественной церемонии были вручены сертификаты девяти победителям грантов в области культуры и искусства на первое полугодие 2017 года. Виталий Добрусин, получивший грант на мультимедийный проект "Культурная элита запасной столицы", подчеркнул, что Николай Меркушкин проявляет высочайший уровень уважения к деятелям культуры.

"В это сложное время у нас в Самарской области было принято решение почти в два раза поднять заработную плату работникам культуры, которая сейчас одна из самых высоких в стране. Спасибо, что сохраняете для нас возможность заниматься творчеством", — сказал Виталий Добрусин.

В завершении торжественного собрания Николай Меркушкин отметил, что работа всех собравшихся в зале важна для губернии. "Общими усилиями мы сделаем все, чтобы самарский край вернул былую славу", — сказал губернатор.