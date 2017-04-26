Вадим Скрипченко: "Арсенал" одержал заслуженную победу"

После выездного поражения от тульского "Арсенала" главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился своими впечатлениями от игры.

"Мы пропустили первый мяч в результате стандартного положения. Не с прямого удара, а после подбора и повторного навеса. В том моменте Григалаву потерял наш защитник. Играя по счету, "Арсенал" во втором тайме организованно действовал в обороне. У нас после перерыва даже в результате замен и других перестановок спасти игру не получилось. Считаю, что соперник одержал заслуженную победу. Нам нужно это признать", - приводит слова Скрипченко официальный сайт клуба.