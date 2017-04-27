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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Электроснабжение водозабора в мкр. Поволжский Тольятти восстановлено

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 апреля, в 23:11 электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский, восстановлено, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ в мкр. Поволжский Комсомольского района Тольятти поступило в чрезвычайную службу в 21:56.

В результате нарушено электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский.

На месте проводились аварийно-ремонтные работы силами АО "Газпромтеплоэнерго Тольятти" и АО "КВАНТ". Для подвоза воды были задействованы бойлеры.

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Последние комментарии

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Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

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А сами родители почему скорую не вызвали?

Evgeniy Latyshev 11 апреля 2017 07:11 Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

Ксения Штефан 10 апреля 2017 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

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