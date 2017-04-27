Электроснабжение водозабора в мкр. Поволжский Тольятти восстановлено

В среду, 26 апреля, в 23:11 электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский, восстановлено, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ в мкр. Поволжский Комсомольского района Тольятти поступило в чрезвычайную службу в 21:56.

В результате нарушено электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский.

На месте проводились аварийно-ремонтные работы силами АО "Газпромтеплоэнерго Тольятти" и АО "КВАНТ". Для подвоза воды были задействованы бойлеры.