Самарской ГАИ вернули мобильные радары

17 марта 2017 г. врио начальника регионального главка полковник полиции Алексей Гринь подписал Приказ № 358 "О применении мобильных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД", которым утверждена инструкция о порядке применения мобильных средств фото-видео фиксаций нарушений ПДД.

В настоящее время на территории Самарской области вышеуказанные технические средства используются сотрудниками ДПС при несении службы.

Напомним, что согласно пункту 1.5 Указания МВД России от 30.06.2016 № 1/6387 "О мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений Госавтоинспекции", с 10 июля 2016 г. до особого распоряжения на территории Самарской области было прекращено применение в повседневной деятельности мобильных средств фото-видео фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (так называемых "радаров").

Помимо этого, пунктом 1.5 Указания в исключительных случаях разрешается использования данных технических средств, при закреплении приказом начальника территориального органа МВД России на региональном уровне порядка их применения и обеспечения реализации мер, исключающих возможность удаления сотрудниками Госавтоинспекции записей правонарушений без соответствующего разрешения руководителя подразделения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.