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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина уступила Елене Весниной на старте турнира в Штутгарте

ШТУТГАРТ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела поражение от соотечественницы Елены Весниной в первом круге турнира в Штутгарте, сообщает gotennis.ru.

Поединок продлился 1 час 41 минуту. 14-я ракетка мира, 30-летняя Елена сделала пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 19-летняя Касаткина, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы, совершила два эйса и три двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

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