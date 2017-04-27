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Строительство Строительство и недвижимость

"Юниверс-Строй" выкупил проблемный объект "Эл-Гранда" в Советском районе Самары

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Юниверс-Строй" получило право достройки проблемного объекта ЗАО "ПФСК "Эл-Гранд" в Советском районе Самары, пишет "Самарское обозрение".

"Эл-Гранд" Владимира Матвеева осваивал участок в 9997,5 кв. м на пересечении улиц Запорожской и Ставропольской. Там планировалось возведение жилого многоэтажного дома. Площадка заморожена с 2008 года. В ЗАО сегодня продолжается конкурсное производство. В феврале 2017 г. арбитражный управляющий банкрота Оксана Николаева объявила о проведении торгов по продаже права аренды участка на Запорожской. Площадка с недостроем, обремененная правами дольщиков, предлагалась за 638 тыс. рублей.

20 апреля Оксана Николаева опубликовала извещение о заключении договора купли-продажи актива с ООО "Юниверс-Строй". Компания стала единственным участником торгов. Общество аффилировано группе "Форра" и уже бралось за достройку проблемных площадок в Самаре.

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