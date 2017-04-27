"Юниверс-Строй" выкупил проблемный объект "Эл-Гранда" в Советском районе Самары

ООО "Юниверс-Строй" получило право достройки проблемного объекта ЗАО "ПФСК "Эл-Гранд" в Советском районе Самары, пишет "Самарское обозрение".
"Эл-Гранд" Владимира Матвеева осваивал участок в 9997,5 кв. м на пересечении улиц Запорожской и Ставропольской. Там планировалось возведение жилого многоэтажного дома. Площадка заморожена с 2008 года. В ЗАО сегодня продолжается конкурсное производство. В феврале 2017 г. арбитражный управляющий банкрота Оксана Николаева объявила о проведении торгов по продаже права аренды участка на Запорожской. Площадка с недостроем, обремененная правами дольщиков, предлагалась за 638 тыс. рублей.
20 апреля Оксана Николаева опубликовала извещение о заключении договора купли-продажи актива с ООО "Юниверс-Строй". Компания стала единственным участником торгов. Общество аффилировано группе "Форра" и уже бралось за достройку проблемных площадок в Самаре.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.