Двое граждан Чехии дали старт автопробегу вокруг Земли на раритетном ВАЗ 2101

Казалось бы рядовое событие, ведь иностранцев в Тольятти хватает. Если бы не два важных обстоятельства. Во-первых, в столицу российского автопрома гости из Европы приехали на "копейке" 1975 года выпуска. А во-вторых, на этом легендарном автомобиле ребята намерены совершить кругосветное путешествие.

Вот так встреча!

На посту ГАИ "Глобус" (Жигулевская ГЭС) корреспонденты Волга Ньюс встретили путешественников вместе с ветераном АвтоВАЗа Юрием Целиковым. Синий ВАЗ 2101 1975 года выпуска с четырьмя покрышками на багажнике неспешно припарковался у обочины, где состоялось краткое знакомство и обмен сувенирами. Здесь же участники встречи с российской стороны оставили автографы на багажнике "копейки", после чего кавалькада из трех автомобилей тольяттинского производства отправилась к ближайшему дилеру АвтоВАЗа.

За рулем авто, прибывшего на самарскую землю, сидел инженер автоконцерна "Шкода" Петер Явурек. По пути к нам его регулярно менял напарник — профессор Филипп Вогель. 14 апреля 2017 года они отправились из родного Пражского университета в путь, и через десять дней достигли Тольятти. Кстати, Автоград стоял чуть в стороне от основного маршрута, но ехать на "копейке" и не посетить Тольятти путешественники никак не смогли.

На вопрос, почему выбор кругосветчиков пал именно на "Ладу", Филипп ответил, что это легендарный автомобиль, хорошо известный в мире. "Он неприхотлив, его можно ремонтировать в любых условиях. Подвеска и двигатель позволяют эксплуатировать автомобиль в экстремальных условиях. Так что мы недолго думали, на чем ехать. И кстати, купили машину у себя, в Чехии в прошлом году за 15 тыс. крон", — добавил Петер.

Кстати, Петер и Филипп — друзья со школы, поэтому никаких психологических проблем в экипаже, как и периода адаптации друг к другу в экипаже не было.





От конвейера до автотрека

Утро следующего дня, 25 апреля, отдохнувшие путешественники встретили … у подъемника на фирменной СТО АвтоВАЗа. Специалисты провели техосмотр "копейки". На машине заменили тяги задней подвески, потому что старые тяги и втулки пришли в негодность. Поменяли также моторное масло, прокачали тормоза, отрегулировали фары.

Ознакомившись здесь же с экспозицией, посвященной 50-летию АвтоВАЗа, путешественники отправились знакомиться с городом. Для начала Филипп и Петер побывали на презентации книги итальянского священника Галассо Андреоли, который был свидетелем строительства Волжского автозавода в 1969–1973 годах. А потом посетили сам Автогигант. Ребята прошли по линии B0, где собирают автомобили Lada, Nissan и Renault, а также познакомились с цехом производства "Калин", "Грант" и "Датсунов". При этом обоих кругосветчиков удивило большое количество женщин на конвейере. Филип назвал это отличительной чертой автозавода в Тольятти.

На 24-м этаже высотки ребята восхитились открывающимся панорамным видам на город и масштабам производственной площадки АвтоВАЗа. А немногим позже, на треке ребят ждал тест-драйв флагманов линейки — Vesta и Xray. Эмоций что называется через край.

Программа пребывания путешественников в Автограде предусматривала и визит в парковый комплекс истории техники им. Сахарова, где гости осмотрели экспозицию самолетов и побывали внутри дизельной подводной лодки. Это также произвело на гостей большое впечатление. Только к вечеру путешественники добрались до базы отдыха и признались, что не ожидали такого радушного приема.





До следующей весны

Как признались сами путешественники, эта теплая встреча в Тольятти стала для на ВАЗовской "копейки" неофициальным стартом кругосветной миссии. Именно здесь Филипп Фогель и Петер Яворек получили своеобразное благословение на дальнейшую дорогу. На прощание Юрий Целиков выдал чешскому экипажу "охранную грамоту" от Совета ветеранов АвтоВАЗа, которые обратились ко всем сотрудникам ГИБДД и государственным органам на территории России с просьбой о содействии и помощи чешскому экипажу. Десять памятных значков с портретом конструктора "Нивы" Петра Прусова также отправились в путешествие на легендарном автомобиле.

Прощание с синей "копейкой" и чешским экипажем проходило там же, где состоялась встреча — у поста ГИБДД "Глобус". По такому случаю инспекторы дорожного движения даже остановили транспортный поток на трассе М5, чтобы трудяга "жигуленок" мог втиснуться на свою полосу. Обновленная в Тольятти "копейка", ведомая фанатами Lada из Чехии взяла курс на Волгоград.

Финиш автопробега запланирован на март 2018 года. До этого момента экипажу предстоит преодолеть еще 45 тысяч километров по территории 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.