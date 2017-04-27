Житель новостройки на ул. Мичурина в Самаре требует признать дом аварийным

В четверг, 27 апреля, должна решиться судьба квартир 400 семей, проживающих в доме на ул. Мичурина, 147. Межведомственная комиссия по Октябрьскому району рассмотрит требование жильца дома Владимира Панасевича признать новый дом аварийным из-за выявленных в 10 квартирах стеновых трещин, пишет "Самарское обозрение".

Строительство многоэтажного дома по ул. Мичурина, 147 началось в 1999 году. Инвестором выступило самарское ООО "ИСК "Дом". В эксплуатацию здание на ул. Мичурина вводилось поэтапно — по секциям начиная с 2000 года. Последняя, шестая секция была завершена в сентябре 2013 г. и получила положительное заключение государственной экспертизы.

Как пишет издание, примерно за год до ее ввода в эксплуатацию в районе ул. Мичурина, Лукачева и Врубеля СК "Трансгруз" начала закладку фундамента под свой новый комплекс "Ботанический". Строительство котлована 22-этажных домов "Ботанического" "Трансгруз" вел с использованием сваезабойных агрегатов. В момент работы оборудования в квартирах жильцов дома на ул. Мичурина, 147, по их свидетельствам, падала со столов посуда и ощущалась сильная вибрация стен и пола.

Примерно в это же время в десяти квартирах дома на стенах обнаружились трещины. В июне 2012 г. жильцы дома на Мичурина направили коллективное письмо главе Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимиру Никитину и руководителю департамента строительства и архитектуры Самары Сергею Рубакову.

В нем они требовали запретить "Трансгрузу" использование сваезабойных агрегатов, так как это может привести дом в аварийное состояние. Параллельно с жителями индивидуальную борьбу за свое имущество, но направленную против застройщика, начал и житель одной из квартир секции № 4 Владимир Панасевич.

Как стало известно изданию, в июле 2012 г. Панасевич направил в ИСК "Дом" заявление о том, что строительство последней, шестой секции дома на Мичурина, 147, по его версии, негативно воздействует на ранее выстроенные четвертую и седьмую секции здания. Свои имущественные и моральные потери Владимир Панасевич оценил в 12 млн рублей: по информации источника, именно за такую сумму он готов добровольно урегулировать спор с застройщиком.

В августе 2012 г. ИСК "Дом" провела проверку по жалобе Панасевича, заключив договор на проведение экспертизы с компанией "Экотайм". Обследование показало, что строительство шестой секции негативного воздействия на четвертую и седьмую секции не оказывает. Заодно эксперты выявили и реальную причину возникновения трещин.

Как следует из документа, это произошло в связи с повышением грунтовых вод в основании фундамента. Согласно выводам экспертов, в период с 2008-го по 2013 год их уровень поднялся в среднем на 2 метра. Это в итоге привело к осадке фундаментных плит (значение деформации составило 0,00667 единицы при 0,005 единицы нормы) и, как следствие, самого жилого строения. Специалисты "Экотайма" утверждают, что до подъема грунтовых вод состояние фундамента было работоспособным и перешло в категорию ограниченно работоспособного только после его замачивания. Вместе с тем, по оценке экспертов, выявленная деформация плит фундамента не стала для секции № 4 критичной.

Так, техническое состояние наружных и внутренних стен четвертой и седьмой секций определено как работоспособное, исключено влияние на их прочность возведенной шестой секции и по итогам мониторинга сделан вывод о стабилизации осадки жилого комплекса. Имеющиеся волосяные трещины на прочность здания, по мнению экспертов, не влияют и могут быть устранены путем косметического ремонта. В 2014–2015 годах наблюдение за состоянием дома взяли на себя сами собственники — ТСЖ "Мичуринец". Они также не выявили ухудшения ситуации.

Тем большей неожиданностью для жителей дома № 147 по ул. Мичурина стало появление в их подъездах в январе 2017 г. объявления. В нем сообщалось, что 12 января состоится заседание межведомственной комиссии по признанию дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции.

Как сообщила "Самарскому обозрению" глава администрации Октябрьского района, председатель межведомственной комиссии Самары по Октябрьскому району Алла Волчкова, вопрос о состоянии дома на ул. Мичурина, 147 был вынесен на обсуждение комиссии после обращения одного из жителей (речь идет о Панасевиче) с просьбой признать дом аварийным. Удовлетворять просьбу заявителя комиссия не стала, перенеся заседание по этому вопросу на неопределенный срок.

"В доме на ул. Мичурина, 147 проживает много людей — порядка 400 семей. Они не были осведомлены о том, что их дом может быть признан аварийным. Непонятно, почему их сосед не обсудил с ними свою инициативу", — пояснила "СО" Алла Волчкова. По ее словам, в январе остальные жильцы дома сформировали собственную инициативную группу, которая в свою очередь ходатайствовала об отложении заседания.

Как рассказала изданию лидер инициативной группы жильцов Ирина Щелокова, результаты проведенной Панасевичем экспертизы доверия не вызывают. Жильцы ходатайствовали о проведении собственного исследования состояния дома.

"С домом все не так ужасно, как выглядит со слов Панасевича, и надеемся, что это подтвердят и результаты экспертизы", — сообщила Щелокова. Она имела в виду проведенную Панасевичем по собственной инициативе экспертизу влияния строительства секции № 6 на фундамент секции № 4. Оптимизм жильцов дома на ул. Мичурина, 147 носит, по всей видимости, и практический характер.

Как сообщили "СО" в межведомственной комиссии по Октябрьскому району, все квартиры в доме находятся в частной собственности: "В случае решения о сносе собственникам придется самостоятельно решать свои проблемы с жильем. В программу переселения (в настоящее время жителей, включенных в фонд ветхих домов, расселяют в поселок Озерный) они включаться не будут".

Результаты инициированной остальными жильцами экспертизы и в самом деле оказались вполне оптимистичными. Исследование, проведенное специалистами ООО "ПКФ "Простор", итоги которого были подведены на этой неделе, определило состояние фундамента под домом на ул. Мичурина как работоспособное. Данные экспертизы уже поступили в распоряжение межведомственной комиссии по Октябрьскому району. 27 апреля она должна вынести решение о судьбе дома. Для большинства жителей оно, очевидно, станет благоприятным, пишет "Самарское обозрение".