В Самаре мужчина, который угрожал сжечь женщину, получил условный срок

В Промышленном районном суде вынесли приговор Ильнуру Ярулину. 24-летнего молодого человека обвиняли в том, что он угрожал своей знакомой убийством.
Дело в том, что 25 января он облил женщину из пластиковой бутылки дизельным топливом и зажег спичку. Конечно, она восприняла это как реальную угрозу ее жизни.
"Молодому человеку обвинение предъявили по ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", — сообщили в прокуратуре Промышленного района. — Суд с учетом мнения прокурора назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком еще на полтора года".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...