В Самаре мужчина, который угрожал сжечь женщину, получил условный срок

В Промышленном районном суде вынесли приговор Ильнуру Ярулину. 24-летнего молодого человека обвиняли в том, что он угрожал своей знакомой убийством.

Дело в том, что 25 января он облил женщину из пластиковой бутылки дизельным топливом и зажег спичку. Конечно, она восприняла это как реальную угрозу ее жизни.

"Молодому человеку обвинение предъявили по ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", — сообщили в прокуратуре Промышленного района. — Суд с учетом мнения прокурора назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком еще на полтора года".