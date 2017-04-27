Молодежный форум "iВолга-2017" отпразднует первый юбилей

В среду, 26 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором молодежного форума "iВолга-2017" Кристиной Поповой.

Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему форуму, который в этом году отмечает свой первый юбилей. Во встрече также участвовали первые заместители главы Владимир Василенко и Владимир Сластенин.

Напомним, 5-й форум "iВолга-2017" пройдет с 14 по 24 июня на Мастрюковских озерах. Планируется, что в этом году его участниками станут не менее 2000 ребят из регионов Приволжья и других федеральных округов России.

Кроме того, ожидается приезд иностранных делегаций. Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором форума является правительство Самарской области.

Кристина Попова обратилась к главе города с просьбой оказать поддержку в подготовке необходимой инфраструктуры. В частности, требуется привести в порядок площадку после окончания половодья, отремонтировать дороги, которые ведут к Мастрюковским озерам, ликвидировать аварийные деревья, угрожающие безопасности участников форума. Кроме того, потребуется ремонт системы водоснабжения.

Олег Фурсов поручил Владимиру Василенко и Владимиру Сластенину оказать всю необходимую помощь в рамках полномочий муниципалитета. Также глава города поручил оказать информационную поддержку дирекции форума. Он подчеркнул, что юбилейный форум, который проводится в год, предшествующий чемпионату мира по футболу-2018, должен пройти на самом высоком уровне.

Также Олег Фурсов поручил департаменту культуры и молодежной политики рассмотреть возможность проведения на форуме выставки, где Самара будет презентована как город-организатор чемпионата мира по футболу.