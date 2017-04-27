Молодежный форум "iВолга-2017" отпразднует первый юбилей

В среду, 26 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором молодежного форума "iВолга-2017" Кристиной Поповой.
Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему форуму, который в этом году отмечает свой первый юбилей. Во встрече также участвовали первые заместители главы Владимир Василенко и Владимир Сластенин.
Напомним, 5-й форум "iВолга-2017" пройдет с 14 по 24 июня на Мастрюковских озерах. Планируется, что в этом году его участниками станут не менее 2000 ребят из регионов Приволжья и других федеральных округов России.
Кроме того, ожидается приезд иностранных делегаций. Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором форума является правительство Самарской области.
Кристина Попова обратилась к главе города с просьбой оказать поддержку в подготовке необходимой инфраструктуры. В частности, требуется привести в порядок площадку после окончания половодья, отремонтировать дороги, которые ведут к Мастрюковским озерам, ликвидировать аварийные деревья, угрожающие безопасности участников форума. Кроме того, потребуется ремонт системы водоснабжения.
Олег Фурсов поручил Владимиру Василенко и Владимиру Сластенину оказать всю необходимую помощь в рамках полномочий муниципалитета. Также глава города поручил оказать информационную поддержку дирекции форума. Он подчеркнул, что юбилейный форум, который проводится в год, предшествующий чемпионату мира по футболу-2018, должен пройти на самом высоком уровне.
Также Олег Фурсов поручил департаменту культуры и молодежной политики рассмотреть возможность проведения на форуме выставки, где Самара будет презентована как город-организатор чемпионата мира по футболу.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.