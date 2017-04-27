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В Самаре прошла всероссийская акция "Библионочь", посвященная Году экологии

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная универсальная научная библиотека 21 апреля присоединилась к всероссийской акции "Библионочь", посвященной Году экологии, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

О "Ночи музеев" знает уже почти каждый. "Библионочь", несмотря на то что проходит с 2012 года, не столь известна, каждый год встречаешь растерянного вида людей, впервые зашедших на огонек. А вот  завсегдатаи уже заранее продумывают свое ночное приключение. И это вполне разумно.

Традиционно в областной библиотеке самый популярный вид досуга "Ночи" — это экскурсия по книгохранилищу. Но поспорить с бродилкой по лабиринтам библиотеки могло в этом году "ЗD  иллюстрирование". В краеведческом отделе и взрослые, и дети, вслушиваясь в фантосмагоричные тексты "Сказки черепахи Кири-Бум", не торопясь раскрашивали 3D-фломастерами черно-белые картинки.
В "Новом пространстве" дети с азартом бродили по обучающему интерактивному квесту "Искатель Рун". Там же чуть позже уже взрослая публика села за парты писать каллиграфический диктант. 

В отделе искусств своим чередом шла "Игра в классику". По задумке, гости библиотеки должны были угадать популярные классические произведения. И надо отдать должное "чувству юмора" организаторов. Сначала в исполнении юных музыкантов прозвучало произведение Крейслера, потом сочинение Рубинштейна, не самое известное, а затем и вовсе произведение современного норвежского композитора. И ведущая разводила руками, подсказывали почти по буквам имя композитора из Норвегии, но увы… И все же тем, кто хоть немного приблизился к правильному ответу, вручали жетон с семенами цветов. Почему цветы, зачем семена? Просто в этом году всероссийская акция "Библионочь" была посвящена Году экологии. И в самом названии растения уже звучит музыка. Нет, не фасоль, как подумали многие. Колокольчики. К слову, на "Живой" поэтической  выставке, посвященной поэтам-юбилярам Серебряного века, победителям викторины дарили семена клевера. Затрудняюсь сказать, в чьей именно поэзии воспевается клевер, но все равно приятно.

Тем временем в отделе периодики готовились к конкурсу "Срочно в номер!". Участникам, разделившимся на две команды, было предложено за 30 минут подготовить репортаж, ключевыми словами которого должны стать "Чемпионат мира по футболу в Самаре", "Библиотека", "Волга", "Самарская Лука". Студенты СамГТУ и Самарского университета в сжатые сроки сочинили два довольно острых, что главное живых, с множеством интересных деталей, но при этом абсолютно фантастических репортажа. К примеру, один начинался словами "Аргентинские футболисты меняют прописку!", в импровизированном телевизионном репортаже "журналисты" с неподдельным удивлением рассказывали о том, как футболисты Аргентины променяли матч с Бразилией на прогулку по Волге, рыбалку, и … Но, нет, не пиво  — на ежевичный морс. Победителям конкурса репортажей были вручены билеты на спектакль театра "Город" — "Наш класс".

В областной библиотеке в эту ночь звучала живая музыка, и не только классическая. В фойе гости подкреплялись свежевыжатыми соками из сельдерея, яблока, морковки и апельсина. И завершилась  "Библионочь" по уже, кажется, заведенной традиции огненным шоу. Конечно же, на улице. На безопасном от библиотеки расстоянии.

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

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