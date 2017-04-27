В Самаре экс-адвоката просят посадить на семь лет за взятку судебным приставам

В Промышленном районом суде Самары подходит к концу рассмотрение уголовного дела экс-адвоката Нины Бурыкиной, которую обвиняют в даче взятки в крупном размере судебному приставу.

Напомним, женщину задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области при передаче 212 тыс. руб. судебному приставу за выдачу 106 фиктивных актов о совершении исполнительских действий. Точнее, приставов просили подтвердить, что после вступления в законную силу судебного решения нарушения продолжались.

Дело в том, что клиент Нины Бурыкиной Михаил Горбунов с 2012 г. судился со своим соседом Александром Катиным по поводу строительства в Студеном Овраге. У мужчин участки оказались рядом, Катин начал на своем стройку с использованием тяжелой стройтехники и вырубкой деревьев, что могло повлечь обрушение склона Студеного оврага. Суд встал на сторону Горбунова, оштрафовал Катина и запретил ему стройку. Однако тот продолжил, что было зафиксировано соответствующими актами, составленными судебными приставами.

По версии следствия, Бурыкина хотела за незаконное вознаграждение увеличить число этих актов, чтобы впоследствии в суде взыскать с Катина в пользу Горбунова побольше денег в качестве возмещения ущерба.

"Вину подсудимая не признала, по ее словам, имела место провокация со стороны судебных приставов, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Гособвинение однако посчитало ее вину вполне доказанной, поэтому запросило Бурыкиной семь лет колонии общего режима".

Судьба женщины решится уже в ближайшее время.