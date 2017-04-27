Пойманный на Самарке с поличным браконьер с сетями отделается административным штрафом

26 апреля общественники вместе с инспекторами Средневолжского территориального управления Росрыболовства организовали первый в этом сезоне антибраконьерский рейд по реке Самарке. Как сообщил Волга Ньюс председатель организации "Рыболовы Самарской области" Сергей Карпов, сегодня, в преддверии нерестового запрета, в усиленном режиме трясут свои сети в основном лишь промысловики. Тем не менее с поличным и "хорошим" ущербом силами общественников был взят браконьер. В его сетке оказались 21 судак, несколько лещей, плотва, окунь.
Сети и лодку, с которой мужчина их выставлял, инспекторы изъяли. Живая рыба была отпущена.
"Казалось бы, хороший материал для возбуждения уголовного дела, - говорит общественный инспектор Алексей Власов. - Однако на нарушителя был составлен лишь административный протокол. И теперь его судьбу будет решать суд".
Напомним, нерестовый запрет на открытых водоемах региона начнется 1 мая. По информации, имеющейся в распоряжении редакции, с этого момента и вплоть до 30 июня 2017 года подобные нарушения на воде будут оформляться уже в рамках Уголовного кодекса РФ.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"