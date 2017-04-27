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Экология Общество

Пойманный на Самарке с поличным браконьер с сетями отделается административным штрафом

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 апреля общественники вместе с инспекторами Средневолжского территориального управления Росрыболовства организовали первый в этом сезоне антибраконьерский рейд по реке Самарке. Как сообщил Волга Ньюс председатель организации "Рыболовы Самарской области" Сергей Карпов, сегодня, в преддверии нерестового запрета, в усиленном режиме трясут свои сети в основном лишь промысловики. Тем не менее с поличным и "хорошим" ущербом силами общественников был взят браконьер. В его сетке оказались 21 судак, несколько лещей, плотва, окунь.

Сети и лодку, с которой мужчина их выставлял, инспекторы изъяли. Живая рыба была отпущена.

"Казалось бы, хороший материал для возбуждения уголовного дела, - говорит общественный инспектор Алексей Власов. - Однако на нарушителя был составлен лишь административный протокол. И теперь его судьбу будет решать суд".

Напомним, нерестовый запрет на открытых водоемах региона начнется 1 мая. По информации, имеющейся в распоряжении редакции, с этого момента и вплоть до 30 июня 2017 года подобные нарушения на воде будут оформляться уже в рамках Уголовного кодекса РФ.

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
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Лещ
Стерлядь, осетр
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