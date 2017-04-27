Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

На собрании акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 26 апреля 2017 года, были утверждены годовой отчет банка за 2016 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год. Согласно решению, которое было принято на собрании, прибыль банка по результатам 2016 года распределена следующим образом:

чистая прибыль, всего — 69 088 345 345,65 рублей;

чистая прибыль к распределению — 51 217 614 586,20 рублей;

отчисления в Резервный фонд — 3 454 417 267,28 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям — 15 163 833 364,69 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям первого типа — 11 129 974 453,00 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям второго типа — 18 100 658 853,45 рублей;

нераспределенная чистая прибыль — 3 368 730 647,78 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную акцию банка ВТБ первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 года: дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

Варнига Артура Маттиаса;

Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Дубинина Сергея Константиновича;

Костина Андрея Леонидовича;

Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

Подгузова Николая Радиевича;

Силуанова Антона Германовича;

Чистюхина Владимира Викторовича;

Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.

ООО "Эрнст энд Янг" было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2017 год.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава банка и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления банка Андрею Костину.

Собрание акционеров также приняло решение утвердить новые редакции Положения о Наблюдательном совете и Положения о Правлении.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.