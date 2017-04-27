В Тольятти водитель Lada Kalina сбил восьмилетнюю девочку на "зебре"

В Тольятти 26 апреля в ДТП пострадал восьмилетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:10 у дома на ул. 40 лет Победы 34-летний водитель Lada Kalina, ехавший со стороны Южного шоссе в направлении ул. Льва Яшина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.
Ребенок получил травмы, но госпитализация ей не понадобилась.
Аналогичный случай произошел в тот же день, в 8:20, на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары. 22-летний парень, управлявший "семеркой", двигаясь в направлении ул. Алма-Атинской, сбил 16-летнего подростка, который шел по "зебре". Несовершеннолетнего госпитализировали.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.