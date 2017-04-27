В Тольятти водитель Lada Kalina сбил восьмилетнюю девочку на "зебре"

В Тольятти 26 апреля в ДТП пострадал восьмилетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:10 у дома на ул. 40 лет Победы 34-летний водитель Lada Kalina, ехавший со стороны Южного шоссе в направлении ул. Льва Яшина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.

Ребенок получил травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

Аналогичный случай произошел в тот же день, в 8:20, на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары. 22-летний парень, управлявший "семеркой", двигаясь в направлении ул. Алма-Атинской, сбил 16-летнего подростка, который шел по "зебре". Несовершеннолетнего госпитализировали.