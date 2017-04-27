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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель Lada Kalina сбил восьмилетнюю девочку на "зебре"

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 26 апреля в ДТП пострадал восьмилетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:10 у дома на ул. 40 лет Победы 34-летний водитель Lada Kalina, ехавший со стороны Южного шоссе в направлении ул. Льва Яшина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.

Ребенок получил травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

Аналогичный случай произошел в тот же день, в 8:20, на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары. 22-летний парень, управлявший "семеркой", двигаясь в направлении ул. Алма-Атинской, сбил 16-летнего подростка, который шел по "зебре". Несовершеннолетнего госпитализировали.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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