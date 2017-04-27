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ДТП Происшествия

Водитель иномарки, врезавшийся ночью в столб, попал в реанимацию

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водитель Hyundai Accent, врезавшийся в столб на пр. Кирова, госпитализирован в реанимацию, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ГИБДД Самары.

Фото: Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Самары

По предварительной версии, 27 апреля, около 1:20, 32-летний мужчина с пассажиром ехал на Hyundai Accent со стороны ул. Стара-Загора в направлении ул. Мирной и напротив дома № 261 по пр. Кирова, предположительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на газон слева и врезался в опору ЛЭП.

Экипаж "скорой помощи" доставил водителя в больницу с подозрением на сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. В состоянии комы первой степени его госпитализировали в реанимацию.

В стационар доставили и пассажира иномарки с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. Мужчину госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

По факту аварии ведется проверка.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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