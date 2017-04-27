Водитель иномарки, врезавшийся ночью в столб, попал в реанимацию

Водитель Hyundai Accent, врезавшийся в столб на пр. Кирова, госпитализирован в реанимацию, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ГИБДД Самары.
По предварительной версии, 27 апреля, около 1:20, 32-летний мужчина с пассажиром ехал на Hyundai Accent со стороны ул. Стара-Загора в направлении ул. Мирной и напротив дома № 261 по пр. Кирова, предположительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на газон слева и врезался в опору ЛЭП.
Экипаж "скорой помощи" доставил водителя в больницу с подозрением на сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. В состоянии комы первой степени его госпитализировали в реанимацию.
В стационар доставили и пассажира иномарки с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. Мужчину госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
По факту аварии ведется проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.