Водитель иномарки, врезавшийся ночью в столб, попал в реанимацию

Водитель Hyundai Accent, врезавшийся в столб на пр. Кирова, госпитализирован в реанимацию, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ГИБДД Самары.

По предварительной версии, 27 апреля, около 1:20, 32-летний мужчина с пассажиром ехал на Hyundai Accent со стороны ул. Стара-Загора в направлении ул. Мирной и напротив дома № 261 по пр. Кирова, предположительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на газон слева и врезался в опору ЛЭП.

Экипаж "скорой помощи" доставил водителя в больницу с подозрением на сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. В состоянии комы первой степени его госпитализировали в реанимацию.

В стационар доставили и пассажира иномарки с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и травму грудной клетки. Мужчину госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

По факту аварии ведется проверка.