В этом году СКС отключили от канализации 11 самарских квартир за долги

"Самарские коммунальные системы" совместно с управляющими компаниями активизировали работу по точечному перекрытию канализации в квартирах злостных неплательщиков Самары.

С января 2017 года федеральное законодательство упростило процесс уведомления должников о применении такой процедуры. Теперь необязательно вручать уведомление лично, достаточно проинформировать должника через квитанцию или по телефону. Если в течение 20 дней долг не погашен, ресурсоснабжающая организация вправе приостановить предоставление коммунальной услуги, то есть отключить холодное водоснабжение в частном доме или затампонировать канализацию в многоквартирном доме.

Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. При помощи специального оборудования, оснащённого видеокамерой и компьютером, напротив индивидуального слива канализационного стояка устанавливается специальная антивандальная заглушка. Снять её самостоятельно, без дорогостоящего прибора, невозможно.

Всего с начала 2017 года отключено от канализации в МКД 11 квартир. Их суммарный долг перед СКС за водоснабжение и водоотведение составил 213 тыс. рублей. Для того, чтобы снова вернуть себе возможность пользоваться водоотведением, необходимо не только погасить все долги, но и оплатить расходы компании по тампонированию и растампонированию.

В очереди на тампонировании еще более 400 должников, им были направлены уведомления. Их долги — около 3,5 млн рублей.

Как сообщают в СКС, практически все должники оплачивают квитанции в первые пару суток после ограничения подачи услуг.