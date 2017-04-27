В этом году СКС отключили от канализации 11 самарских квартир за долги

"Самарские коммунальные системы" совместно с управляющими компаниями активизировали работу по точечному перекрытию канализации в квартирах злостных неплательщиков Самары.
С января 2017 года федеральное законодательство упростило процесс уведомления должников о применении такой процедуры. Теперь необязательно вручать уведомление лично, достаточно проинформировать должника через квитанцию или по телефону. Если в течение 20 дней долг не погашен, ресурсоснабжающая организация вправе приостановить предоставление коммунальной услуги, то есть отключить холодное водоснабжение в частном доме или затампонировать канализацию в многоквартирном доме.
Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. При помощи специального оборудования, оснащённого видеокамерой и компьютером, напротив индивидуального слива канализационного стояка устанавливается специальная антивандальная заглушка. Снять её самостоятельно, без дорогостоящего прибора, невозможно.
Всего с начала 2017 года отключено от канализации в МКД 11 квартир. Их суммарный долг перед СКС за водоснабжение и водоотведение составил 213 тыс. рублей. Для того, чтобы снова вернуть себе возможность пользоваться водоотведением, необходимо не только погасить все долги, но и оплатить расходы компании по тампонированию и растампонированию.
В очереди на тампонировании еще более 400 должников, им были направлены уведомления. Их долги — около 3,5 млн рублей.
Как сообщают в СКС, практически все должники оплачивают квитанции в первые пару суток после ограничения подачи услуг.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(