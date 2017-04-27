Молодым лидерам стран БРИКС показали Самару

Во вторник, 25 апреля, молодым лидерам стран БРИКС, находящимся с визитом в Самаре, провели обзорную экскурсию по городу. Иностранные гости были поражены музеем "Самара Космическая" и бункером Сталина, а представители делегации из Бразилии так впечатлились волжскими видами, что решили спеть на набережной.
Первой точкой маршрута стал музейно-выставочный центр "Самара Космическая". Иностранные гости активно фотографировались около ракеты "Союз", возвышающейся над зданием.
"Это удивительно, когда ракеты вот так просто стоят на улице. Я знал о том, что Самара является космической столицей России, но не представлял, что здесь все настолько масштабно и интересно. Я был в Москве в Музее космонавтики, но здесь намного интереснее", — заметил представитель делегации из Бразилии.
Лидеры стран БРИКС посетили постоянную экспозицию музея, где увидели модели ракет и элементы ракетно-космической техники, узнали о жизни космонавтов на орбитальной станции. Особенно удивил гостей стенд с космической едой.
"Если бы у меня была возможность отправиться в космос, то я взял бы яблоки, — заметил Шен И, ассистент профессора и представитель делегации из Китая. - Думаю, что у нашей национальной еды нет "космической версии", хотя неплохо было бы увидеть в таком виде рис или лапшу".
После музея "Самара Космическая" иностранцам показали самый мощный из ныне рассекреченных бункеров — бункер Сталина. Гости узнали подробности из истории Советского союза в годы Великой Отечественной войны, увидели зал заседаний и комнату отдыха, предназначенную для генералиссимуса.
"Я могу с уверенностью сказать, что нахожусь под впечатлением. Сделал себе несколько фотографий на память и даже посидел за огромным столом, где чисто теоретически мог бы сидеть Сталин", — поделился эмоциями член бразильской делегации.
Самое большое впечатление на гостей произвела прогулка по самарской набережной. Молодые лидеры стран БРИКС были в восторге от красоты волжского заката.
"Хочу заметить, что Самара — очень чистый город по сравнению с Индией. Это мой двадцать седьмой визит в Россию и надеюсь, что не последний. Мы планируем наладить сотрудничество с вашим городом: у него интересная история и хороший потенциал. Еще здесь очень хорошие люди и красивые девушки. Возможно, что я встречу здесь свою любовь", — признался представитель делегации из Индии.
Напомним, что с 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре проходит семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей и общественных деятелей в возрасте от 18 до 35 лет планируют установить контакты в сфере международного молодежного сотрудничества.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
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Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.