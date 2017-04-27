Молодым лидерам стран БРИКС показали Самару

Во вторник, 25 апреля, молодым лидерам стран БРИКС, находящимся с визитом в Самаре, провели обзорную экскурсию по городу. Иностранные гости были поражены музеем "Самара Космическая" и бункером Сталина, а представители делегации из Бразилии так впечатлились волжскими видами, что решили спеть на набережной.

Первой точкой маршрута стал музейно-выставочный центр "Самара Космическая". Иностранные гости активно фотографировались около ракеты "Союз", возвышающейся над зданием.

"Это удивительно, когда ракеты вот так просто стоят на улице. Я знал о том, что Самара является космической столицей России, но не представлял, что здесь все настолько масштабно и интересно. Я был в Москве в Музее космонавтики, но здесь намного интереснее", — заметил представитель делегации из Бразилии.

Лидеры стран БРИКС посетили постоянную экспозицию музея, где увидели модели ракет и элементы ракетно-космической техники, узнали о жизни космонавтов на орбитальной станции. Особенно удивил гостей стенд с космической едой.

"Если бы у меня была возможность отправиться в космос, то я взял бы яблоки, — заметил Шен И, ассистент профессора и представитель делегации из Китая. - Думаю, что у нашей национальной еды нет "космической версии", хотя неплохо было бы увидеть в таком виде рис или лапшу".

После музея "Самара Космическая" иностранцам показали самый мощный из ныне рассекреченных бункеров — бункер Сталина. Гости узнали подробности из истории Советского союза в годы Великой Отечественной войны, увидели зал заседаний и комнату отдыха, предназначенную для генералиссимуса.

"Я могу с уверенностью сказать, что нахожусь под впечатлением. Сделал себе несколько фотографий на память и даже посидел за огромным столом, где чисто теоретически мог бы сидеть Сталин", — поделился эмоциями член бразильской делегации.

Самое большое впечатление на гостей произвела прогулка по самарской набережной. Молодые лидеры стран БРИКС были в восторге от красоты волжского заката.

"Хочу заметить, что Самара — очень чистый город по сравнению с Индией. Это мой двадцать седьмой визит в Россию и надеюсь, что не последний. Мы планируем наладить сотрудничество с вашим городом: у него интересная история и хороший потенциал. Еще здесь очень хорошие люди и красивые девушки. Возможно, что я встречу здесь свою любовь", — признался представитель делегации из Индии.

Напомним, что с 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре проходит семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей и общественных деятелей в возрасте от 18 до 35 лет планируют установить контакты в сфере международного молодежного сотрудничества.