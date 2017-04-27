Мэрия Самары подвела итоги 2016 года

В четверг, 27 апреля, на заседании Самарской городской думы с ежегодным отчетом выступил глава города Олег Фурсов.

В целом, несмотря на то, что год был непростой, достигнуты хорошие показатели. Доходы бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,4% и составили 23,79 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2015 годом на 6,4%.

Кроме того, возросли и безвозмездные поступления, в основном за счет средств областного бюджета, на 15,8%. В 2016 год их сумма составила 10,71 млрд руб., 2015 год — 9,25 млрд рублей. Расходы бюджета также выросли по сравнению с 2015 годом на 4,3% (2016 год — 23,7 млрд рублей.

Главная строка расходов — образование — 47,7%. Следом идут расходы на национальную экономику — 21,5%, включающие в себя расходы на транспорт и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство (11,3%) и общегосударственные расходы (5,9%).

Таким образом, бюджет остается социально ориентированным. В 2016 г. открыто 971 дополнительное место в детских садах. После реконструкции открылись детские сады в поселке Мехзавод и в Куйбышевском районе. 1 сентября 2016 года открыли двери две школы: в Волгаре на 1000 мест и в Крутых ключах на 1300 мест. В 2017 г. в бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских садов в Волгаре и в Крутых ключах.

В городе уменьшается количество детей-сирот, неустроенных в семьи: в 2016 г. их число снизилось на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 265 человек.

Одной из основных проблем, волнующих самарцев, остаются дороги и благоустройство города. В 2016 г. общий объем выделенных средств из бюджетов всех уровней на ремонт дорожной сети составил почти 2 млрд руб. — это в 1,8 раза больше, чем в 2015 году.

Из областного бюджета и дорожного фонда направлено 1,52 млрд руб., из федерального бюджета — 389,3 млн рублей. Были комплексно отремонтированы 19 автодорог. В прошлом году был начался ремонт 10 дорог, работы на которых продолжаются в текущем году.

Порядка 2,3 млрд руб. городу выделено на дорожный ремонт в 2017 году. Комплексному ремонту подлежит 21 улица, а также Южный мост с путепроводом "Аврора". Картами планируют отремонтировать 31 автодорогу, на это будут направлены 164 млн рублей.

Активно идет подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Завершено строительство водопровода протяженностью 4,6 км от НФС-2 до площадки строительства стадиона. Получены положительные заключения государственной экспертизы по проекту строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной.

В сентябре 2016 г. заключен контракт на прокладку тоннеля для трамваев на пересечении с улицей Дальняя на сумму 235,5 млн рублей. Завершено проектирование реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от Ташкентской до нового стадиона, которое начнется в ближайшее время.

По окончании отчета состоялась недолгая, но благожелательная дискуссия, подводя итоги которой председатель Самарской городской думы Галина Андриянова, отметила: "Принимая бюджет Самары на 2017 год и плановый период 2018-19 гг., депутаты очень много говорили о том, что нам необходим именно бюджет развития. И мне кажется, что в 2016 г. заложен пусть небольшой, но уже кирпичик в фундамент стабильности и развития нашего города. Мы сегодня с вами видим достаточно большие успехи: ремонтируются дороги и строятся новые. У нас в прошлом году впервые за 25 лет введены в строй две новые школы. 1000 новых мест в детских садах. Семьи получают средства на приобретение жилья. Большое внимание было уделено детям-сиротам, в 2016 году они получали новое жилье. Все это очень важно для жителей Самары. Конечно же, сделать нужно еще очень много. Я думаю, совместными усилиями, благодаря поддержке общественности в лице управляющих микрорайонами и общественных советов нам эти все вопросы удастся решить".