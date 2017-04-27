16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары подвела итоги 2016 года Глава Куйбышевского района доедет до станции Самара на электричке Школа муниципального депутата начинает работу В Сызрани подвели итоги исполнения бюджета за 2016 год Исаклинский район вновь возглавил Валерий Ятманкин

Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары подвела итоги 2016 года

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 41
Версия для печати

В четверг, 27 апреля, на заседании Самарской городской думы с ежегодным отчетом выступил глава города Олег Фурсов.

В целом, несмотря на то, что год был непростой, достигнуты хорошие показатели. Доходы бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,4% и составили 23,79 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2015 годом на 6,4%.

Кроме того, возросли и безвозмездные поступления, в основном за счет средств областного бюджета, на 15,8%. В 2016 год их сумма составила 10,71 млрд руб., 2015 год — 9,25 млрд рублей. Расходы бюджета также выросли по сравнению с 2015 годом на 4,3% (2016 год — 23,7 млрд рублей.

Главная строка расходов — образование — 47,7%. Следом идут расходы на национальную экономику — 21,5%, включающие в себя расходы на транспорт и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство (11,3%) и общегосударственные расходы (5,9%).

Таким образом, бюджет остается социально ориентированным. В 2016 г. открыто 971 дополнительное место в детских садах. После реконструкции открылись детские сады в поселке Мехзавод и в Куйбышевском районе. 1 сентября 2016 года открыли двери две школы: в Волгаре на 1000 мест и в Крутых ключах на 1300 мест. В 2017 г. в бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских садов в Волгаре и в Крутых ключах.

В городе уменьшается количество детей-сирот, неустроенных в семьи: в 2016 г. их число снизилось на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 265 человек.

Одной из основных проблем, волнующих самарцев, остаются дороги и благоустройство города. В 2016 г. общий объем выделенных средств из бюджетов всех уровней на ремонт дорожной сети составил почти 2 млрд руб. — это в 1,8 раза больше, чем в 2015 году.

Из областного бюджета и дорожного фонда направлено 1,52 млрд руб., из федерального бюджета — 389,3 млн рублей. Были комплексно отремонтированы 19 автодорог. В прошлом году был начался ремонт 10 дорог, работы на которых продолжаются в текущем году.

Порядка 2,3 млрд руб. городу выделено на дорожный ремонт в 2017 году. Комплексному ремонту подлежит 21 улица, а также Южный мост с путепроводом "Аврора". Картами планируют отремонтировать 31 автодорогу, на это будут направлены 164 млн рублей.

Активно идет подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Завершено строительство водопровода протяженностью 4,6 км от НФС-2 до площадки строительства стадиона. Получены положительные заключения государственной экспертизы по проекту строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной.

В сентябре 2016 г. заключен контракт на прокладку тоннеля для трамваев на пересечении с улицей Дальняя на сумму 235,5 млн рублей. Завершено проектирование реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от Ташкентской до нового стадиона, которое начнется в ближайшее время.

По окончании отчета состоялась недолгая, но благожелательная дискуссия, подводя итоги которой председатель Самарской городской думы Галина Андриянова, отметила: "Принимая бюджет Самары на 2017 год и плановый период 2018-19 гг., депутаты очень много говорили о том, что нам необходим именно бюджет развития. И мне кажется, что в 2016 г. заложен пусть небольшой, но уже кирпичик в фундамент стабильности и развития нашего города. Мы сегодня с вами видим достаточно большие успехи: ремонтируются дороги и строятся новые. У нас в прошлом году впервые за 25 лет введены в строй две новые школы. 1000 новых мест в детских садах. Семьи получают средства на приобретение жилья. Большое внимание было уделено детям-сиротам, в 2016 году они получали новое жилье. Все это очень важно для жителей Самары. Конечно же, сделать нужно еще очень много. Я думаю, совместными усилиями, благодаря поддержке общественности в лице управляющих микрорайонами и общественных советов нам эти все вопросы удастся решить".

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало: 433
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Столяров 11 марта 2017 10:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 19:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

Фото на сайте

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30