Самарцев приглашают поучаствовать в проекте "Театр кукол - страна моего детства"

Самарский театр кукол обращается к зрителям с просьбой поделиться воспоминаниями, сохранившимися фотографиями, рисунками, поделками, стихами и другим документальным материалом разных лет для выставки "Театр кукол - страна моего детства" в новом здании, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Особое обращение к зрителям военного времени, к тем, кто знает о войне не понаслышке, а живя в то сложное время, также мечтал, верил в сказку, приходя на спектакли Самарского областного театра кукол.

Возраст участников проекта не ограничен (в нем могут участвовать дети с родителями и люди старшего возраста). Весь материал можно присылать на электронный ящик samtk@mail.ru или принести в театр по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 82. Необходимо обязательно указать Ф.И.О., информацию о предоставленном документе (год, наименование документа), а также контактный телефон или электронную почту. Проведение проекта планируется до декабря 2017 года.

Самые интересные материалы будут публиковаться на сайте театра. Активные участники проекта получат пригласительные на спектакли текущего репертуара.

Полученный материал будет использован для оформления выставки "Театр кукол - страна моего детства" в новом здании Самарского областного театра кукол, открытие которого планируется в 2017-2018 году.