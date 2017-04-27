Самарцев приглашают поучаствовать в проекте "Театр кукол - страна моего детства"

Самарский театр кукол обращается к зрителям с просьбой поделиться воспоминаниями, сохранившимися фотографиями, рисунками, поделками, стихами и другим документальным материалом разных лет для выставки "Театр кукол - страна моего детства" в новом здании, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Особое обращение к зрителям военного времени, к тем, кто знает о войне не понаслышке, а живя в то сложное время, также мечтал, верил в сказку, приходя на спектакли Самарского областного театра кукол.
Возраст участников проекта не ограничен (в нем могут участвовать дети с родителями и люди старшего возраста). Весь материал можно присылать на электронный ящик samtk@mail.ru или принести в театр по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 82. Необходимо обязательно указать Ф.И.О., информацию о предоставленном документе (год, наименование документа), а также контактный телефон или электронную почту. Проведение проекта планируется до декабря 2017 года.
Самые интересные материалы будут публиковаться на сайте театра. Активные участники проекта получат пригласительные на спектакли текущего репертуара.
Полученный материал будет использован для оформления выставки "Театр кукол - страна моего детства" в новом здании Самарского областного театра кукол, открытие которого планируется в 2017-2018 году.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают