Жителя Кирилловки осудили за незаконную охоту

В Елховском районе суд вынес приговор жителю с. Кирилловка Ставропольского района Петру Бамбурову, которого обвиняли в незаконной охоте, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

13 февраля 2017 г. на подсолнечном поле в охотничьих угодьях ООО РОХ "Елисеевское" в Елховском районе мужчина, не имея лицензии и путевки на отстрел, увидел косулю и выстрелил в животное, из-за чего оно погибло.

Своими действиями Бамбуров причинил областному департаменту охоты и рыболовства ущерб на 60 тыс. руб., который он возместил во время расследования.

Суд назначил мужчине штраф 7 тыс. руб. в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.