Два экс-полицейских получили условные сроки за избиение подозреваемого и попытку выманить у него деньги

Бывших сотрудников МО МВД России "Нефтегорский" Олега Иванова и Александра Линькова признали виновными в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 20 ноября 2015 г. полицейские обманули 22-летнего жителя с. Алексеевка Алексеевского района. Они предложили за 50 тыс. руб. обеспечить прекращение его уголовного дела, возбужденного по факту кражи бензинового генератора. 23 ноября Иванова и Линькова задержали после получения денег.

Но, кроме того, 19 ноября 2015 г. полицейские, находясь при исполнении, в отделе полиции при проведении проверки в связи с той самой кражей за отказ от дачи признательных показаний не менее трех раз ударили подозреваемого руками и резиновой палкой по голове и туловищу.

Суд назначил Иванову и Линькову по четыре года лишения свободы условно с испытательными сроками три года, а также на полтора года лишил их права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах. Приговор в законную силу не вступил.