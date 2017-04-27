Отопительный сезон в Самаре завершится 28 апреля

В соответствии с постановлением главы Самары, с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".
При этом горячее водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Весенние гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 10 мая.
В частности, с 10 по 13 мая повышенным давлением теплоносителя будут проверяться тепловые сети Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В свою очередь, тепловые сети Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной и Нижней зоны БТЭЦ пройдут проверку в период с 15 по 18 мая.
В связи с этим Самарский филиал "Т Плюс" и ПТС просят горожан соблюдать простые меры предосторожности: в период проведения гидравлических испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, энергетики рекомендуют не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях или об открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в диспетчерскую ОАО "ПТС" на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.
Напомним, сегодня, 27 апреля, завершился отопительный сезон в Тольятти и Новокуйбышевске. Для сравнения: в прошлом году "Т Плюс" начала вывод ТЭЦ и отопительных котельных из режима теплоснабжения в Самаре и Тольятти еще 14 апреля.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(