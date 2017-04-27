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ЖКХ и благоустройство Общество

Отопительный сезон в Самаре завершится 28 апреля

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с постановлением главы Самары, с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

При этом горячее водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Весенние гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 10 мая.

В частности, с 10 по 13 мая повышенным давлением теплоносителя будут проверяться тепловые сети Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В свою очередь, тепловые сети Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной и Нижней зоны БТЭЦ пройдут проверку в период с 15 по 18 мая.

В связи с этим Самарский филиал "Т Плюс" и ПТС просят горожан соблюдать простые меры предосторожности: в период проведения гидравлических испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, энергетики рекомендуют не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или об открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в диспетчерскую ОАО "ПТС" на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.

Напомним, сегодня, 27 апреля, завершился отопительный сезон в Тольятти и Новокуйбышевске. Для сравнения: в прошлом году "Т Плюс" начала вывод ТЭЦ и отопительных котельных из режима теплоснабжения в Самаре и Тольятти еще 14 апреля.

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