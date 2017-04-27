Самарец заплатит штраф за установку игровых автоматов в автомойке

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело Сергея Иванова, которого обвиняли в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в мае 2016 г. мужчина приобрел игровые автоматы и разместил их в нежилом помещении автомойки на ул. Нагорной.

Суд признал Иванова виновным и назначил ему штрафа 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.