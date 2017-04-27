Николай Меркушкин вручил "Учителю года Самарской области-2017" Владимиру Пономаренко ключи от автомобиля

В четверг, 27 апреля, в самарской филармонии подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2017". Имя победителя объявил губернатор Николай Меркушкин.

Учителем года стал преподаватель математики и информатики самарской школы № 132 Владимир Пономаренко. Глава региона вручил ему нагрудный знак "Учитель года Самарской области" и ключи от автомобиля Lada Granta.

Кроме того, на торжественном вечере были названы имена самарских учителей в номинациях "К вершинам педагогического мастерства", "Артистизм и вдохновение", "Формула успеха", "Открываю мир детям", "Духовно-нравственное просвещение", "Творческая мастерская".

Всего в 27-м региональном конкурсе "Учитель года Самарской области" участвовало более 800 учителей — преподаватели начальных классов, английского языка, истории и обществознания, русского языка и литературы, изобразительного искусства, химии и биологии, математики, физики. В финал вышло 20 участников, трое из которых — молодые учителя до 30 лет.

Торжественную церемонию открыли победители конкурса прошлых лет — Анжелика Зимина и Денис Борзаков. Лауреат всероссийского конкурса "Учитель года — 2016" Анжелика Зимина назвала свое участие в финале "пиком учительского счастья".

"Участие в профессиональном соревновании учителей — это не конец карьеры, а начало нового пути. Это счастье творческого поиска, педагогических свершений и новых открытий", — сказала она.

Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова, вручая дипломы лауреатам конкурса, заверила присутствующих, что самарское образование за последние годы вышло на передовые позиции в России — учителя региона трижды входили в пятерку лучших педагогов страны, а в 2015 г. учителем года России стал Сергей Кочережко, преподаватель истории и естествознания самарской гимназии № 1. Благодаря этой победе Самара получила право на проведение финала конкурса "Учитель года России-2016".

"Участников и гостей финального этапа поразил, прежде всего, уровень подготовки самарских детей, — отметила она. — Это результат труда учителей и высокая оценка вашего умения увлечь и повести детей в мир неизведанного. Учитель — это стратегический ресурс России". Слова Антонины Гудковой зал встретил аплодисментами.

Председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов, ректор СамГМУ Геннадий Котельников наградил лауреатов номинации "Духовно-нравственное просвещение".

Со сцены он призвал любить, уважать и помнить своих первых учителей. Академик рассказал, что в средних классах им было принято решение поступать в авиационный институт, но его учитель считала иначе. "Тебе надо в медицинский", — сказала она.

"И оказалась права. Это великое видение своего ученика и его будущего. Я очень тепло отношусь ко всем учителям. Они дают человеку главное — образование и знания", — сказал Геннадий Котельников.

Он также отметил, что за последние годы благодаря губернатору Самарской области существенно изменилась система образования региона, строятся новые школы, появился центр одаренных детей, в регионе появился вуз-участник программы конкурентоспособности "5-100", два опорных вуза — технический университет и Тольяттинский госуниверситет, а медицинский возглавляет кластер из шести вузов Поволжья.

За неустанный труд и огромный вклад в воспитание молодого поколения — будущего России поблагодарил самарских учителей председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

"Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин не раз подчеркивал: система образования является важнейшим приоритетом работы власти. Это — вопрос номер один. Главнее задачи нет. И мы в своей работе делаем все для создания самой современной образовательной системы. Сегодняшние конкурентные преимущества нашей системы образования должны определить, какой будет Самарская область через 5-10 лет", — сказал спикер губдумы.

Депутат Государственной думы РФ, бывший замминистра образования Самарской области Надежда Колесникова на церемонии рассказала, что среди парламентариев очень много учителей.

"Это показывает, что доверие к нашей профессии колоссальное. От учителя и врача люди как правило всегда ждут чуда, но когда оно происходит — это никого не удивляет. Люди начали к чуду привыкать, и в этом ваша заслуга".

Надежда Колесникова на церемонии выполнила особую миссию. Она пояснила, что 7 апреля в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2017", где в номинации "Молодые учителя" победил преподаватель английского языка школы № 41 Самары Николай Казаков.

Он поразил экспертов своим подходом к преподаванию английского языка с использованием современных средств связи. "Сегодняшние дети очень любят гаджеты, они поселились в нашей жизни. Я пытался доказать, что это неплохо: мы можем на уроке достать телефоны и узнать новую интересную информацию. Как сказал академик Сахаров, прогресс неизбежен, а его прекращение означало бы гибель цивилизации. Я и пытался все это соединить на своих уроках. Не двигаться вперед — значит, идти назад", — пояснил победитель.

Николай Казаков также добавил, что конкурсы учительского мастерства, семинары, курсы повышения квалификации очень важны: "Они зажигают сердца молодых педагогов, стимулируют их к успешному карьерному росту. Наш губернатор Николай Иванович Меркушкин это понимает, благодаря чему молодые самарские педагоги не чувствуют себя брошенными, им помогают, их поддерживают. Я считаю, что система образования в регионе находится на подъеме, ведь дети — это будущее России. И мы, учителя, хотим воспитать подрастающее поколение успешными, образованными и чтобы они просто были лучше нас".

Лауреат конкурса, учитель английского языка сызранского лицея имени Героя Советского Союза П. И. Викулова Еcения Павлык поблагодарила организаторов за то, что участие в конкурсе придало ей уверенность в своих силах. "Я расширила горизонты профессионального общения, получила мощный заряд, который нацелил на покорение новых высот педагогического Олимпа", — сказала она.

"Я обрела крылья", — такое признание сделала лауреат конкурса, учитель английского языка самарской школа № 6 Алена Пюльзю.

В завершении церемонии к педагогам региона обратился губернатор Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что подведение итогов регионального конкурса "Учитель года" — значимое событие для региона.

По его словам, цель конкурса не только в том, чтобы оценить профессионализм педагогов и выявить лучших. Он позволяет обмениваться передовым опытом, распространять в педагогической среде востребованные идеи и практики в воспитании подрастающего поколения. Кроме того, конкурс позитивно влияет на инновационные процессы в образовании, задает параметры качества профессии.

"Образование — это основа основ современного общества, — подчеркнул Николай Меркушкин. — От конурентоспособности нашей школы, от квалификации учителей зависит будущее Самарской области, будущее страны. Наша задача — стимулировать не только лучших учителей, но и лучшие образовательные учреждения, ориентированные на потребности губернии не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня".

Николай Меркушкин подчеркнул: участие в конкурсе — это основа для будущих успехов. "Учителя, которые в нем хоть раз участвовали, будут постоянно в своей работе искать новые варианты решения проблем, подходить ко всем вопросам творчески и заражать детей желанием учиться", — заверил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что учитель, который всегда стремиться к самосовершенствованию — пример для детей и подростков.

"Они тоже будут в жизни всегда стремиться быть лучшими. Без такого стремления добиться успеха очень сложно, — сказал губернатор. — Таланты, которые вырастут и в своих профессиях добьются успеха, принесут благополучие миллионам человек. И если мы эти таланты будем находить, работать с ними, а они будут нацелены только на самые высокие результаты, то мы сможем иметь новых Королевых, Кузнецовых, Козловых, которые будут определять не только престиж, но и благополучие края и страны".

"Перспективы любого государства зависят от качества человеческого капитала, — продолжил Николай Меркушкин. — Каким он будет, такой будет и страна. Мы должны растить грамотное, целеустремленное, правильно сориентированное, вовлеченное в общественные процессы, имеющее стержень поколение. Если система будет выстроена, я уверен, наша страна будет великой и мы будем гордиться тем, что в этой стране живем", — под овации завершил выступление Николай Меркушкин.

После этих слов губернатор вскрыл конверт и объявил имя победителя. Учителем года Самарской области-2017" стал преподаватель математики и информатики самарской школы № 132 Владимир Пономаренко. Молодого педагога собравшиеся приветствовали стоя.

Выпускник Оренбургского государственного педагогического университета три года преподает математику и информатику в школе № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова.

"Когда три года назад я пришел в школу, у меня возник один вопрос: "Смогу или не смогу?" Сейчас я точно знаю: я могу", — признался со сцены победитель и поблагодарил организаторов за возможность представлять регион на всероссийском финале, который пройдет с 23 сентября по 4 октября в Армавире.

Владимир Пономаренко также выразил благодарность Николаю Меркушкину и правительству региона. "В послании губернатора было четко указано, что нужно взращивать новое инженерное поколение, поэтому я и занимаюсь формированием инженерного мышления у школьников", — сказал он.

Со словами "Желаем вам победы на всероссийском уровне" губернатор Николай Меркушкин вручил лучшему учителю региона нагрудный знак "Учитель года Самарской области", диплом и ключи от автомобиля Lada Granta. Модернизированный вариант вазовской малолитражки ждал победителя у входа в филармонию.