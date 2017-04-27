Тольяттинские гандболисты выиграли первенство России

В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди юношей не старше 16 лет. В них принимали участие 12 сильнейших команд страны. Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской спортивной школы "Олимп".

Команда Самарской области (КСДЮСШОР "Олимп", тренеры — Татьяна Пазенюк и Александр Осянин) на первом групповом этапе одержала победы во всех матчах, и продолжила борьбу за медали. В финальной части турнира, где лучшие 6 команд разыгрывали призовые места, тольяттинские спортсмены также не знали поражений. Таким образом, Самарская область завоевала золотые награды. Серебро у Центра олимпийской подготовки Краснодара, бронза досталась гандболистам из подмосковного Чехова, сообщает министерство спорта Самарской области.