Тольяттинские гандболисты выиграли первенство России

В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди юношей не старше 16 лет. В них принимали участие 12 сильнейших команд страны. Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской спортивной школы "Олимп".
Команда Самарской области (КСДЮСШОР "Олимп", тренеры — Татьяна Пазенюк и Александр Осянин) на первом групповом этапе одержала победы во всех матчах, и продолжила борьбу за медали. В финальной части турнира, где лучшие 6 команд разыгрывали призовые места, тольяттинские спортсмены также не знали поражений. Таким образом, Самарская область завоевала золотые награды. Серебро у Центра олимпийской подготовки Краснодара, бронза досталась гандболистам из подмосковного Чехова, сообщает министерство спорта Самарской области.
Состав команды Самарской области: Денис Барановский, Егор Ладыка, Максим Ромадин, Матвей Семиженко, Даниил Симаньков, Алексей Рихтер, Максим Лукъянов, Дмитрий Салдаев, Михаил Ханов, Станислав Волик, Илья Гальцов, Владислав Добрынин, Андрей Кудряшов, Артем Сухочев, Леонид Родионов, Алексей Воробьев, Ярослав Баев.