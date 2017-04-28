Запуск самарского "Союза-СТ-А" с космодрома Куру из-за забастовок в Гвиане перенесли на 18 мая

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный из-за забастовок, состоится 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора космодрома Arianespace.

Задачей этого запуска является выведение на орбиту спутника SES-15. Спутник SES-15 предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.

Старт ракеты был изначально запланирован на 4 апреля.

Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. На прошлой неделе между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 млрд евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье мск) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома Куру.