Запуск самарского "Союза-СТ-А" с космодрома Куру из-за забастовок в Гвиане перенесли на 18 мая

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный из-за забастовок, состоится 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора космодрома Arianespace.
Задачей этого запуска является выведение на орбиту спутника SES-15. Спутник SES-15 предназначается для работы в странах Северной и Латинской Америки, а также в странах Карибского бассейна.
Старт ракеты был изначально запланирован на 4 апреля.
Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. На прошлой неделе между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 млрд евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье мск) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома Куру.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...