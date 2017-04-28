Женщина перерезала страховочный трос промышленным альпинистам

В четверг, 27 апреля, жительница дома № 137 на 6-й Просеке обрезала страховочный трос промышленным альпинистам, выполнявшим ремонтные работы на высоте. Как оказалось, это не первая попытка женщины помешать сотрудникам бригады. Полицейским и начальнику проведения работ дама свое поведение комментировать отказалась и не открыла дверь своей квартиры.

Около полудня промышленный альпинист Денис Куницин и его напарник готовились к спуску с крыши для того, чтобы приступить к утеплению фасада квартиры на девятом этаже. Денис Куницин проверил все принадлежности и начал двигаться вниз, как услышал крик соседки с седьмого этажа. Молодой человек посмотрел в ее сторону и увидел, что женщина обрезала ножом страховочный канат.

"Я посмотрел вниз и увидел, как болтается конец веревки. Она обрезала ее кухонным ножом. Если бы не ее крик, то я мог бы оказаться уже на том свете — не заметил бы, что веревка обрезана и соскочил вниз", — делится Денис.

Сотрудники ремонтной бригады вызвали полицию. Однако, ни они, ни стражи порядка до женщины достучаться не смогли. Из-за закрытой двери она сказала, что никому не откроет. Демонстративно, по ту сторону двери, она позвонила в полицию и громко сообщила, что к ней ломятся непонятные люди. На вопрос начальника высотных работ: "Понимает ли она, что чуть не отправила людей на тот свет?" — женщина промолчала.

"Надо думать головой и понимать: человек работает на высоте и единственное, что держит его — это веревка. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Я вижу в действиях гражданки покушение на убийство", — возмущен Илья Кеняйкин, руководитель высотных работ.

К слову, это уже не первый скандал промышленных альпинистов с этой женщиной. Несколькими днями ранее, опять же во время проведения работ на высоте, сотрудниками бригады заинтересовался ее супруг. Тогда мужчина начал сильно раскачивать страховочный тросс, на котором находился специалист. К счастью, никто не пострадал.

Оказалось, что дама несколько раз конфликтовала с заказчицей работ.

"Мы делали ремонт, и она утверждала, что к ней на балкон летит мусор. Мы предлагали все помыть, вызвать сотрудников клининг-компании за наш счет, но она отказывалась. В этот раз, по ее словам, причиной скандала с высотниками стало то, что они задели антенну. Но нельзя же из-за антенны убивать человека", — рассказывает владелица квартиры на девятом этаже.

Компания, которая проводила высотные работы, намерена довести дело до суда.