Женщина перерезала страховочный трос промышленным альпинистам

В четверг, 27 апреля, жительница дома № 137 на 6-й Просеке обрезала страховочный трос промышленным альпинистам, выполнявшим ремонтные работы на высоте. Как оказалось, это не первая попытка женщины помешать сотрудникам бригады. Полицейским и начальнику проведения работ дама свое поведение комментировать отказалась и не открыла дверь своей квартиры.
Около полудня промышленный альпинист Денис Куницин и его напарник готовились к спуску с крыши для того, чтобы приступить к утеплению фасада квартиры на девятом этаже. Денис Куницин проверил все принадлежности и начал двигаться вниз, как услышал крик соседки с седьмого этажа. Молодой человек посмотрел в ее сторону и увидел, что женщина обрезала ножом страховочный канат.
"Я посмотрел вниз и увидел, как болтается конец веревки. Она обрезала ее кухонным ножом. Если бы не ее крик, то я мог бы оказаться уже на том свете — не заметил бы, что веревка обрезана и соскочил вниз", — делится Денис.
Сотрудники ремонтной бригады вызвали полицию. Однако, ни они, ни стражи порядка до женщины достучаться не смогли. Из-за закрытой двери она сказала, что никому не откроет. Демонстративно, по ту сторону двери, она позвонила в полицию и громко сообщила, что к ней ломятся непонятные люди. На вопрос начальника высотных работ: "Понимает ли она, что чуть не отправила людей на тот свет?" — женщина промолчала.
"Надо думать головой и понимать: человек работает на высоте и единственное, что держит его — это веревка. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Я вижу в действиях гражданки покушение на убийство", — возмущен Илья Кеняйкин, руководитель высотных работ.
К слову, это уже не первый скандал промышленных альпинистов с этой женщиной. Несколькими днями ранее, опять же во время проведения работ на высоте, сотрудниками бригады заинтересовался ее супруг. Тогда мужчина начал сильно раскачивать страховочный тросс, на котором находился специалист. К счастью, никто не пострадал.
Оказалось, что дама несколько раз конфликтовала с заказчицей работ.
"Мы делали ремонт, и она утверждала, что к ней на балкон летит мусор. Мы предлагали все помыть, вызвать сотрудников клининг-компании за наш счет, но она отказывалась. В этот раз, по ее словам, причиной скандала с высотниками стало то, что они задели антенну. Но нельзя же из-за антенны убивать человека", — рассказывает владелица квартиры на девятом этаже.
Компания, которая проводила высотные работы, намерена довести дело до суда.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?