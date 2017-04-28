В Самаре водитель избил школьника, переходившего дорогу по переходу

В среду, 26 апреля, в Самаре водитель ударил кулаком в лицо 15-летнего восьмиклассника Сергея, переходившего по зебре проезжую часть ул. 22-го Партсъезда около ТЦ "Парк Хаус".

Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс мама пострадавшего, Елена, конфликт произошел в седьмом часу вечера, а с ее сыном находились приятели — девушка 13 лет и 14-летний парень.

По словам Елены, дорожный инцидент произошел в тот момент, когда Сергей и Илья, заговорившись, перешли одну полосу движения и остановились на островке безопасности.

"Тогда Сергей обернулся и увидел, что Алена чуть отстала и сделал шаг обратно на проезжую часть к ней, но тут же шагнул обратно, так как девочка тоже зашла на островок безопасности, — рассказывает Елена. — Сын говорил, что в тот момент видел вдалеке машину, но до нее было достаточно большое расстояние. При этом он не слышал, чтобы водитель сигналил ему, предупреждая о своем приближении".

Сергей запомнил, что машина вскоре остановилась и из нее выскочил худощавый мужчина лет двадцати и быстрым шагом направился к нему. Сергей ему показал жестом, что путь свободен и он может ехать.

"Но водитель подошел к Сергею и попытался ударить его кулаком правой руки в лицо, — продолжает Елена. — Однако сын блоком отвел удар. Но водитель тут же сбил его с ног, ударив в лицо левой рукой. При падении Сергей сильно ударился затылком об асфальт, отчего на какое-то время потерял память. По его словам, Илья и Алена потом рассказывали, ему, что он встал перед водителем. А тот спросил: "Что, тебе мало? Может еще добавить?". Тогда Сергей присел на корточки, а водитель вернулся к своей машине и уехал. После инцидента ребята позвонили в полицию, где им сказали, что приедут, если с ними есть взрослые. Но взрослых рядом не было".

Подросток самостоятельно добрался до дома.

"Я увидела, что у него разбита губа, на затылке виднелась гематома и кровавая ссадина от падения на асфальт, — говорила Елена. — Сына тошнило. Мы поехали в полицию, чтобы подать заявление об избиении сына. Вместе с нами поехала и Алена, как свидетель".

В отделе полиции Промышленного района им посоветовали съездить в больницу, чтобы зафиксировать повреждения.

"В больнице им. Семашко врачи предложили госпитализацию в нейрохирургическое отделение с подозрением на сотрясение мозга. Но мы отказались и приехали с медицинским заключением обратно в полицию Промышленного района. Уже была ночь", — продолжает Елена.

Там заявление у женщины приняли, приобщили к нему справку о телесных повреждениях, опросили потерпевшего Сергея и свидетельницу Алену.

"Дети запомнили и назвали госномер автомобиля, его цвет и марку, — уточнила Елена. — В полиции нам сказали, что по нашему заявлению проведут проверку. Я лично считаю, что такого водителя необходимо привлечь к ответственности — сегодня он избил на улице ребенка, и если его не остановить, еще неизвестно, что завтра натворит".