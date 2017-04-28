В Самаре водитель избил школьника, переходившего дорогу по переходу

В среду, 26 апреля, в Самаре водитель ударил кулаком в лицо 15-летнего восьмиклассника Сергея, переходившего по зебре проезжую часть ул. 22-го Партсъезда около ТЦ "Парк Хаус".
Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс мама пострадавшего, Елена, конфликт произошел в седьмом часу вечера, а с ее сыном находились приятели — девушка 13 лет и 14-летний парень.
По словам Елены, дорожный инцидент произошел в тот момент, когда Сергей и Илья, заговорившись, перешли одну полосу движения и остановились на островке безопасности.
"Тогда Сергей обернулся и увидел, что Алена чуть отстала и сделал шаг обратно на проезжую часть к ней, но тут же шагнул обратно, так как девочка тоже зашла на островок безопасности, — рассказывает Елена. — Сын говорил, что в тот момент видел вдалеке машину, но до нее было достаточно большое расстояние. При этом он не слышал, чтобы водитель сигналил ему, предупреждая о своем приближении".
Сергей запомнил, что машина вскоре остановилась и из нее выскочил худощавый мужчина лет двадцати и быстрым шагом направился к нему. Сергей ему показал жестом, что путь свободен и он может ехать.
"Но водитель подошел к Сергею и попытался ударить его кулаком правой руки в лицо, — продолжает Елена. — Однако сын блоком отвел удар. Но водитель тут же сбил его с ног, ударив в лицо левой рукой. При падении Сергей сильно ударился затылком об асфальт, отчего на какое-то время потерял память. По его словам, Илья и Алена потом рассказывали, ему, что он встал перед водителем. А тот спросил: "Что, тебе мало? Может еще добавить?". Тогда Сергей присел на корточки, а водитель вернулся к своей машине и уехал. После инцидента ребята позвонили в полицию, где им сказали, что приедут, если с ними есть взрослые. Но взрослых рядом не было".
Подросток самостоятельно добрался до дома.
"Я увидела, что у него разбита губа, на затылке виднелась гематома и кровавая ссадина от падения на асфальт, — говорила Елена. — Сына тошнило. Мы поехали в полицию, чтобы подать заявление об избиении сына. Вместе с нами поехала и Алена, как свидетель".
В отделе полиции Промышленного района им посоветовали съездить в больницу, чтобы зафиксировать повреждения.
"В больнице им. Семашко врачи предложили госпитализацию в нейрохирургическое отделение с подозрением на сотрясение мозга. Но мы отказались и приехали с медицинским заключением обратно в полицию Промышленного района. Уже была ночь", — продолжает Елена.
Там заявление у женщины приняли, приобщили к нему справку о телесных повреждениях, опросили потерпевшего Сергея и свидетельницу Алену.
"Дети запомнили и назвали госномер автомобиля, его цвет и марку, — уточнила Елена. — В полиции нам сказали, что по нашему заявлению проведут проверку. Я лично считаю, что такого водителя необходимо привлечь к ответственности — сегодня он избил на улице ребенка, и если его не остановить, еще неизвестно, что завтра натворит".
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?