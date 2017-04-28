Фрунзенский мост "поехал" в сторону Самары

В четверг, 27 апреля, строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения моста через реку Самара.

Как рассказал руководитель группы управления строительством АО "Стройтрансгаз" Константин Агалаков, надвижка пролетного строения — новый важный этап строительства.

"Собранная на стапелях укрупненнаная пролетная секция весом 1200 тонн надвигается в сторону пролета. Основная техника для на надвижки — гидравлические домкраты. Здесь задействована система из 32 домкратов, четыре из них тянут строение в пролет, 16 поднимают, остальные — корректируют плановое положение. Самое главное — координация действий всех участников процесса. На каждой накаточной опоре стоят несколько человек, перед каждым ходом домкрата проверяется готовность всех опор", — пояснил он.

На сегодняшний день собрана первая секция длиной 88,5 метра. Пролетное строение будет надвигаться в 11 этапов. Во время первого этапа мост "уедет" на 42 метра. Скорость надвижки — от 1 до 3 метров в час, то есть весь процесс займет до трех суток. Следом на стапеле начнется сборка следующих секций, которые по мере готовности будут соединяться друг за другом и также надвигаться в сторону правого берега. Сборка следующей секции займет до 2,5 месяца.

В этом году строители планируют дойти до пятой опоры моста. В завершении всех этапов надвижки первая секция займет свое проектное положение между опорами № 2 и № 3, а последняя — между опорами № 6 и № 7.

Напомним, центральная часть пролетного строения будет расположена над акваторией между русловыми опорами № 2 (правый берег) и № 7 (левый берег). Она будет смонтирована из 12 секций общей длиной 596,5 м.

Боковые части пролетного строения будут смонтированы сразу в их проектные положения между опорами № 1 (береговая) — № 2 и № 7– № 8 (береговая).

Одновременно на строительной площадке продолжаются работы по возведению оставшихся русловых опор (№ 3, № 4, № 5 и № 6) моста через р. Самару. Всего на объекте строители погрузили 593 свай из запланированных по проекту 2 081, на которые будут опираться фундаменты не только мостов через реку Самару и озеро Банное, но и транспортных развязок, пяти подпорных стен и путепровода на съезде над автодорогой основного хода.

На левом берегу реки Самары строители выполнили устройство призматических свай опор путепровода на съезде С-3 развязки с выходом на ул. Шоссейную. На остальных семи съездах ведутся подготовительные работы и противодеформационные мероприятия. На правом берегу продолжается устройство буронабивных свай левой подпорной стены съездов развязки на ул. Фрунзе.

На мосту через озеро Банное, строительно-монтажные работы на котором были завершены в декабре 2016 г., продолжается укрепление откосов насыпи у береговых опор. Для полной готовности моста строителям останется осуществить устройство мостового полотна, уложить асфальт и установить перила.