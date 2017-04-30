На аэродроме Бобровка пройдет авиационно-спортивный праздник к Дню Победы

9 мая в 14:00 на аэродроме Бобровка пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, организатором которого выступит Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.

В программе - выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, наземный показ авиационной техники, тепловой аэростат, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

В торжественном открытии праздника примет участие пилотажная группа "РУСЬ" на пяти реактивных самолетах Л-39.

Зрители увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2, групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.

Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.

Вход свободный.

Как добраться:

1. на личном транспорте по автодороге Самара - Кинель - Богатое до с. Бобровка, от АЗС поворот влево на пос. Октябрьский, далее на аэродром.

2. маршрутным автобусом №126 ЮГ ж/д. вокзал г. Самара - ЦАВ - г. Кинель (автовокзал); далее на такси (250 руб.) до пос. Октябрьский (аэродром)

Тел. для справок: 8-917-112-55-00; 8-917-012-52-98, e-mail: avia-samara@mail.ru

Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте аэроклуба.