На аэродроме Бобровка пройдет авиационно-спортивный праздник к Дню Победы

9 мая в 14:00 на аэродроме Бобровка пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, организатором которого выступит Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.
В программе - выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, наземный показ авиационной техники, тепловой аэростат, мастер-классы, выступления творческих коллективов.
В торжественном открытии праздника примет участие пилотажная группа "РУСЬ" на пяти реактивных самолетах Л-39.
Зрители увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2, групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.
Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.
Вход свободный.
Как добраться:
1. на личном транспорте по автодороге Самара - Кинель - Богатое до с. Бобровка, от АЗС поворот влево на пос. Октябрьский, далее на аэродром.
2. маршрутным автобусом №126 ЮГ ж/д. вокзал г. Самара - ЦАВ - г. Кинель (автовокзал); далее на такси (250 руб.) до пос. Октябрьский (аэродром)
Тел. для справок: 8-917-112-55-00; 8-917-012-52-98, e-mail: avia-samara@mail.ru
Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте аэроклуба.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
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