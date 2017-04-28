Первомайская демонстрация в Самаре пройдет колоннами до ул. Полевой

Впервые после 1990 года первомайская демонстрация в Самаре пройдет в виде традиционного шествия через площадь имени В. В. Куйбышева — от улицы Ленинградской до улицы Полевой.
Заявки на участие в мероприятие подали профсоюзные организации нескольких сотен предприятий Самарской области. Среди них как крупные промышленные производства, так и представители среднего и малого бизнеса. Кроме того, принять участие в шествии сможет любой желающий.
Формирование колонны демонстрантов будет происходить на ул. Молодогвардейская с 09:00 до 10:30 по следующей схеме:
— в границах улиц Красноармейской и Л.Толстого на ул. Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, расположенных в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Галактионовской/Красноармейской, Л.Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л.Толстого;
— в границах улиц Л.Толстого и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Л.Толстого/Галактионоской, Чапаевской/Л.Толстого, Чапаевской/Некрасовской;
— в границах улиц Ленинградской и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Самарском и Советском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Чапаевской/Некрасовской и Молодогвардейской/Ленинградской.
Каждый желающий может занять место, например, в колонне своего района.
Обращаем внимание, что в целях безопасности проход на мероприятие осуществляется только через рамки металлоискателей. С их расположением можно ознакомиться на схеме (прилагается).
На праздник самарцев приглашают и в качестве зрителей. На площади им. В. В. Куйбышева уже установлены трибуны. Вход на них свободный. Начало демонстрации в 11:00. Занять свои места рекомендуются за 40 минут до начала мероприятия. Для зрителей наиболее быстрый способ попасть на трибуны через КПП, который будут расположены со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской.
Демонстрация будет сопровождаться выступлением лучших творческих коллективов города — 1000 артистов также пройдут в колоннах.
Сразу после окончания демонстрации на площади имени В. В. Куйбышева для всех участников праздника Весны и Труда начнутся яркие показательные выступления авто и мототехники.
Пройдет парад ретро автомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, грандиозное флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, уникальное экстремальное трюковое байк-шоу "Обморок рейсинг" совместно с велотриалом.
По завершении праздника техника останется на площади и станет экспозицией выставки. Все желающие смогут посидеть за рулем уникальных автомобилей прошлых лет и сделать фотографии на память.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.