Мэрия не хотела отдавать епархии храм 19 века, считая его самовольной постройкой

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25 апреля Самарская религиозная организация "Приход в честь Святого Вознесения Христова" получила право собственности на здание одноименного храма, расположенного на ул. Степана Разина, 78.
В конце 2016 г. в суд поступил иск к городскому департаменту управления имуществом о признании права собственности на нежилое здание площадью 849 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0813001:538, который находится в бессрочном пользовании у религиозной организации.
Храм был построен в 1843 году. При советской власти здание было в пользовании военных, а в 1992 г. его вернули служителям культа. Через два года и земельный участок перешел в собственность церкви. Реставрационные работы были завершены в 1998 г. - были восстановлены купол и колокольня.
В 2015 г. храм внесли в федеральный реестр культурного наследия.
Как было установлено в судебном заседании, выполнение реставрационных работ проводилось по согласованию с отделом управления памятниками истории и культуры Самарской области в соответствии с законом РСФСР, принятым в 1978 году. Это подтверждалось заданием на разработку научно-проектной документации для реставрации памятника, которое было утверждено ОУПИК при управлении культуры области 12 сентября 1995 года.
Однако доказательств получения разрешения на реконструкцию нежилого здания истец представить не смог. И потому объект стал иметь признаки самовольной постройки.
Но суд, удовлетворяя иск, сослался на постановление пленума ВС РФ и пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г., где говорится, что отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Только следует установить, что истец принимал надлежащие меры к ее легализации.
Религиозная же организация обращалась за разрешением на ввод храма в эксплуатацию, но в августе 2016 г. городские власти отправили ей уведомление об отказе.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.