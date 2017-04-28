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Мэрия не хотела отдавать епархии храм 19 века, считая его самовольной постройкой

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 25 апреля Самарская религиозная организация "Приход в честь Святого Вознесения Христова" получила право собственности на здание одноименного храма, расположенного на ул. Степана Разина, 78.

Фото: sam-voznesenie.cerkov.ru

В конце 2016 г. в суд поступил иск к городскому департаменту управления имуществом о признании права собственности на нежилое здание площадью 849 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0813001:538, который находится в бессрочном пользовании у религиозной организации.

Храм был построен в 1843 году. При советской власти здание было в пользовании военных, а в 1992 г. его вернули служителям культа. Через два года и земельный участок перешел в собственность церкви. Реставрационные работы были завершены в 1998 г. - были восстановлены купол и колокольня.

В 2015 г. храм внесли в федеральный реестр культурного наследия.

Как было установлено в судебном заседании, выполнение реставрационных работ проводилось по согласованию с отделом управления памятниками истории и культуры Самарской области в соответствии с законом РСФСР, принятым в 1978 году. Это подтверждалось заданием на разработку научно-проектной документации для реставрации памятника, которое было утверждено ОУПИК при управлении культуры области 12 сентября 1995 года.

Однако доказательств получения разрешения на реконструкцию нежилого здания истец представить не смог. И потому объект стал иметь признаки самовольной постройки.

Но суд, удовлетворяя иск, сослался на постановление пленума ВС РФ и пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г., где говорится, что отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Только следует установить, что истец принимал надлежащие меры к ее легализации.

Религиозная же организация обращалась за разрешением на ввод храма в эксплуатацию, но в августе 2016 г. городские власти отправили ей уведомление об отказе.

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