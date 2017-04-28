Более 5 тыс. человек подали заявки на V молодежный форум ПФО "iВолга-2017"

В среду, 27 апреля, в рамках подготовки к молодежному форуму ПФО "iВолга-2017" в пресс-центре "Самарской газеты" состоялся круглый стол на тему "Молодежные проекты: секреты создания и успеха".

Участниками мероприятия выступили дирекция форума в лице руководителя конвейера проектов Юлии Рябевой, заместителя директора форума по образовательной программе Екатерины Асташиной, а также заместителя директора форума по информационной работе Дениса Зацепина.

Кроме того, поделились своим опытом и победители прошлых лет — Сергей Дмитриев (смена "МедиаВолна") и Никита Давыдов (смена "Спортивная молодежь — здоровая нация").

По словам Дениса Зацепина, на данный момент регистрация на форум уже превышает показали прошлого года. Более 5 тыс. человек подали свои заявки на участие. Завершится регистрация 15 мая.

Не исключено, что к этому моменту число желающих попасть на форум превысит 7 тыс. человек. На каждое вакантное место всех десяти смен конкурс в этом году составит в среднем 4-5 человек.

Эксперты рассказали, каким должен быть проект, чтобы он прошел первый этап отбора. "Миром правит интерес: отсюда и самый простой совет — идея не должна быть чужой участнику форума", — подчеркнула Екатерина Асташина.

По словам экспертов, идея должна быть интересной, прожитой своим создателем, и главное — новой. Если сама идея не уникальна, то в этом случае подходы к ее реализации или методы решения проблемы должны отличаться новизной.

"iВолге не интересны исключительно теоретические проекты. Проект должен быть предметным, понятным, направленным на определенную целевую аудиторию, желательно молодежную. Ребята должны почаще отвечать себе на вопрос — как? Как мы это сделаем? Как мы это внедрим? Как мы это реализуем?"— отметила Екатерина Асташина.

На вопрос, какие проекты чаще всего становятся победителями, участники мероприятия практически сошлись во мнении в том, что большие шансы на успех у тех проектов, чьи авторы имеют уже опыт в заявленной сфере, а также готовую команду. Кроме того, интерес представляют идеи, которые рождаются на грани разных сфер.

Помощь в подготовке проекта можно получить у представителей региональных делегаций, а также в специализированных проектных школах. Искать их стоит в профкомах студентов, воспитательных отделах или даже на некоторых кафедрах вузов. Например, в МИРе такую консультации проводят на кафедре организации работы с молодежью.

По словам Екатерины Асташиной, на территории каждого вуза можно получить достаточно квалифицированную консультацию, поговорить с компетентным экспертом, который не только даст совет, но и поможет оформить проектную заявку.

В Самарской области у участников есть возможность получить личные консультации у руководителей смен, а ребятам из региона связь с ними можно наладить через социальные сети.

На круглом столе разобрали и главные ошибки при создании проекта, исходя из опыта прошлых лет. Как отметила Юлия Рябева, часто встречаются недочеты в оформлении заявок. Нарушают системность и логичность изложения информации по проекту.

"Если меняется что-то в целях и задачах, то, естественно, изменения коснутся и плана реализации, и результатов. Если ломается системность, по сути, ломается весь проект", — добавила Екатерина Асташина.

Еще один важный момент, который отметил руководитель по конвейеру проектов, это растерянность и волнение участников на защите. "На "iВолге" проходит очная защита проектов. Важно понимать, что тебе предстоит представлять проект не только эксперту один на один, но и выступать с ним перед большой аудиторией. Так что вопрос волнения стоит всегда, и к этому процессу участникам тоже надо готовиться", — акцентировала Юлия Рябева.

Тем, кто пройдет первый этап отбора, дирекция молодежного форума напоминает, что зарегистрироваться на конвейер проектов на самом форуме можно будет только до 18 июня. После этого заявки на защиту уже приниматься не будут. Поэтому за первые четыре форумных дня участникам необходимо успеть презентовать свой проект экспертам, чтобы пройти в следующий этап и побороться за грант.

На круглом столе своими историями и секретами успеха поделились участники "iВолги" прошлых лет. Победитель смены "Спортивная молодежь — здоровая нация" Никита Давыдов рассказал о своем проекте — Лиге американского футбола Самарской области. Он отметил, что начал работу над проектом еще за два года до своего участия в форуме, поэтому был компетентен в своей области и уверен на защите. Будущим участникам Никита посоветовал не бояться и пробовать свои силы.

Смену "МедиаВолна" представлял Сергей Дмитриев — победитель молодежного форума "iВолга-2015". Его проект "Твой форум" — платформа для создания мобильного приложения для массовых мероприятий и форумов занял первое место.

"Говорят, что в школе важно не знание, а научиться учиться. На "iВолге", наверное, важно не победить, а научиться побеждать. Я ездил на "iВолгу" четыре года подряд. В первый раз мне сказали, что идея у меня отличная, но надо абсолютно все доработать. За эти годы участия я настолько увлекся сферой IT, что с собранной еще в 2013 г. командой мы сделали много проектов, в том числе коммерческих. Действительно, нужно хорошо разбираться в той теме, проект в которой ты представляешь, и не терять времени", — рассказал Сергей.