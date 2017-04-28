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Молодежная политика Общество

Более 5 тыс. человек подали заявки на V молодежный форум ПФО "iВолга-2017"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 апреля, в рамках подготовки к молодежному форуму ПФО "iВолга-2017" в пресс-центре "Самарской газеты" состоялся круглый стол на тему "Молодежные проекты: секреты создания и успеха".

Фото: Екатерина ЕЛИЗАРОВА

Участниками мероприятия выступили дирекция форума в лице руководителя конвейера проектов Юлии Рябевой, заместителя директора форума по образовательной программе Екатерины Асташиной, а также заместителя директора форума по информационной работе Дениса Зацепина.

Кроме того, поделились своим опытом и победители прошлых лет — Сергей Дмитриев (смена "МедиаВолна") и Никита Давыдов (смена "Спортивная молодежь — здоровая нация").

По словам Дениса Зацепина, на данный момент регистрация на форум уже превышает показали прошлого года. Более 5 тыс. человек подали свои заявки на участие. Завершится регистрация 15 мая.

Не исключено, что к этому моменту число желающих попасть на форум превысит 7 тыс. человек. На каждое вакантное место всех десяти смен конкурс в этом году составит в среднем 4-5 человек.

Эксперты рассказали, каким должен быть проект, чтобы он прошел первый этап отбора. "Миром правит интерес: отсюда и самый простой совет — идея не должна быть чужой участнику форума", — подчеркнула Екатерина Асташина.

По словам экспертов, идея должна быть интересной, прожитой своим создателем, и главное — новой. Если сама идея не уникальна, то в этом случае подходы к ее реализации или методы решения проблемы должны отличаться новизной.

"iВолге не интересны исключительно теоретические проекты. Проект должен быть предметным, понятным, направленным на определенную целевую аудиторию, желательно молодежную. Ребята должны почаще отвечать себе на вопрос — как? Как мы это сделаем? Как мы это внедрим? Как мы это реализуем?"— отметила Екатерина Асташина.

На вопрос, какие проекты чаще всего становятся победителями, участники мероприятия практически сошлись во мнении в том, что большие шансы на успех у тех проектов, чьи авторы имеют уже опыт в заявленной сфере, а также готовую команду. Кроме того, интерес представляют идеи, которые рождаются на грани разных сфер.

Помощь в подготовке проекта можно получить у представителей региональных делегаций, а также в специализированных проектных школах. Искать их стоит в профкомах студентов, воспитательных отделах или даже на некоторых кафедрах вузов. Например, в МИРе такую консультации проводят на кафедре организации работы с молодежью. 

По словам Екатерины Асташиной, на территории каждого вуза можно получить достаточно квалифицированную консультацию, поговорить с компетентным экспертом, который не только даст совет, но и поможет оформить проектную заявку.

В Самарской области у участников есть возможность получить личные консультации у руководителей смен, а ребятам из региона связь с ними можно наладить через социальные сети.

На круглом столе разобрали и главные ошибки при создании проекта, исходя из опыта прошлых лет. Как отметила Юлия Рябева, часто встречаются недочеты в оформлении заявок. Нарушают системность и логичность изложения информации по проекту.

"Если меняется что-то в целях и задачах, то, естественно, изменения коснутся и плана реализации, и результатов. Если ломается системность, по сути, ломается весь проект", — добавила Екатерина Асташина.

Еще один важный момент, который отметил руководитель по конвейеру проектов, это растерянность и волнение участников на защите. "На "iВолге" проходит очная защита проектов. Важно понимать, что тебе предстоит представлять проект не только эксперту один на один, но и выступать с ним перед большой аудиторией. Так что вопрос волнения стоит всегда, и к этому процессу участникам тоже надо готовиться", — акцентировала Юлия Рябева.

Тем, кто пройдет первый этап отбора, дирекция молодежного форума напоминает, что зарегистрироваться на конвейер проектов на самом форуме можно будет только до 18 июня. После этого заявки на защиту уже приниматься не будут. Поэтому за первые четыре форумных дня участникам необходимо успеть презентовать свой проект экспертам, чтобы пройти в следующий этап и побороться за грант.

На круглом столе своими историями и секретами успеха поделились участники "iВолги" прошлых лет. Победитель смены "Спортивная молодежь — здоровая нация" Никита Давыдов рассказал о своем проекте — Лиге американского футбола Самарской области. Он отметил, что начал работу над проектом еще за два года до своего участия в форуме, поэтому был компетентен в своей области и уверен на защите. Будущим участникам Никита посоветовал не бояться и пробовать свои силы.

Смену "МедиаВолна" представлял Сергей Дмитриев — победитель молодежного форума "iВолга-2015". Его проект "Твой форум" — платформа для создания мобильного приложения для массовых мероприятий и форумов занял первое место.

"Говорят, что в школе важно не знание, а научиться учиться. На "iВолге", наверное, важно не победить, а научиться побеждать. Я ездил на "iВолгу" четыре года подряд. В первый раз мне сказали, что идея у меня отличная, но надо абсолютно все доработать. За эти годы участия я настолько увлекся сферой IT, что с собранной еще в 2013 г. командой мы сделали много проектов, в том числе коммерческих. Действительно, нужно хорошо разбираться в той теме, проект в которой ты представляешь, и не терять времени", — рассказал Сергей.

Юбилейный пятый молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области в поселке Прибрежный, на Мастрюковских озерах. Мероприятие организуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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