В Красноярском районе 17-летних братьев подозревают в убийстве соседа

В Самарской области в отношении двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, 25 апреля двое 17-летних братьев из-за личной неприязни избили палкой 43-летнего соседа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело погибшего было обнаружено 27 апреля в районе очистных сооружений в пос. Волжский Красноярского района, где накануне он выпивал с подростками.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.

По данным областного ГУ МВД, потерпевший был судим за кражу и незаконный оборот оружия. А подозреваемые подростки проживают с матерью и учатся в вечерней школе в Самаре. Один из них состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних О МВД России по Красноярскому району. Оба парня находятся на контроле районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мать молодых людей состоит на профилактическом учете в службе ПДН и неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".