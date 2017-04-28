В Красноярском районе 17-летних братьев подозревают в убийстве соседа

В Самарской области в отношении двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
По версии следствия, 25 апреля двое 17-летних братьев из-за личной неприязни избили палкой 43-летнего соседа. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Тело погибшего было обнаружено 27 апреля в районе очистных сооружений в пос. Волжский Красноярского района, где накануне он выпивал с подростками.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.
По данным областного ГУ МВД, потерпевший был судим за кражу и незаконный оборот оружия. А подозреваемые подростки проживают с матерью и учатся в вечерней школе в Самаре. Один из них состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних О МВД России по Красноярскому району. Оба парня находятся на контроле районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мать молодых людей состоит на профилактическом учете в службе ПДН и неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...