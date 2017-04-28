В губдуме обсудили проблемы сельскохозяйственных кооперативов

27 апреля в Самарской губернской думе прошел "круглый стол" на тему "Об основных направлениях и проблемах развития сельскохозяйственной кооперации на территории Самарской области".

"Такое мероприятие очень важно. То, что речь идет о кооперации, необходимо оценить как серьезный шаг, тем более что Самарская губернская дума служит примером работы над законами и установлением связей между Госдумой, местными органами власти и жителями, - рассказал депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Игорь Станкевич. - Необходимо объяснить суть кооперации: что она собой представляет, что можно получить желающему вступить в кооперативное движение, какая поддержка имеется и что необходимо сделать для ее развития".

Сельскохозяйственная кооперация помогает развивать социально-экономическую инфраструктуру села и повышать уровень занятости и жизни сельского населения. Она обеспечивает конкурентоспособность на рынках товаров и услуг, повышение уровня доходов, а также влияет на аграрную политику страны и насыщает рынок высококачественными продовольственными товарами собственного производства.

"Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию особое внимание уделил необходимости развития и поддержки сельхозкооперации, - отметил председатель комитета Александр Живайкин. - Самарская губернская дума в тесном взаимодействии с министерством сельского хозяйства и продовольствия региона проводит активную работу, направленную на поддержку и развитие сельской кооперации в губернии. Благодаря этому взаимодействию была утверждена областная государственная программа "Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации на 2013-2020 годы".

По итогам реализации программы в 2016 году на 13,2% увеличилась выручка от реализации продукции кооперативами и составила более 3 млрд руб., на 3,7% выросло производство продуктов питания и на 2% - оборот общественного питания.

"Мы надеемся, что позитивные тенденции и изменения, которые у нас есть в сфере кооперативного движения, будут продолжены и простимулированы за счет средств господдержки и объединения усилий законодательной и исполнительной властей", - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов.

По данным государственной статистики, на 1 января 2017 г. на территории региона зарегистрировано 38 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По сравнению с 2013 г. их стало меньше (тогда их было 56). Муниципальные районы Самарской области сообщили, что в 2017 г. фактически осуществляют деятельность 15 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 13 муниципалитетах, в том числе 11 кредитных, два перерабатывающих и два снабженческо-сбытовых.

Вместе с возросшими показателями у кооперативов есть и проблемы. Роман Некрасов рассказал, что затрудняет деятельность объединений, в том числе то, что в грантовых программах могут участвовать только потребительские общества и кооперативы, а их "дочки" (например, магазины, открытые ими) - нет, из-за чего рынок сбыта продукции сужается и сельхозпроизводители не получают прибыли. Причиной является другая организационно-правовая форма "дочек".

Еще одна проблема заключается в том, что кооперативы не могут получать льготные кредиты. "Над этой темой необходимо задуматься. По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне предусмотреть более активное участие регионов в процессе отбора предоставления льготных кредитов", - сообщил первый замминистра.

По итогам заседания участники круглого стола рекомендовали областному правительству рассмотреть возможность увеличения в следующем году финансирования госпрограммы по развитию сельхозпотребкооперации и предоставления целевых займов сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам из средств Гарантийного фонда Самарской области для микрофинансирования субъектов малого предпринимательства. Самарской губернской думе предложено доработать проекты федеральных законов с целью совершенствования законодательства в сфере сельскохозяйственной кооперации, а министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области совместно с органами местного самоуправления и кооперативному обществу региона - поддерживать создание и развитие кооперативов.

Кроме того, региональное отделение ОМОО "Российский союз сельской молодежи" предложило создать обучающую площадку для молодых фермеров по созданию своего бизнеса и сельскохозяйственной кооперации.