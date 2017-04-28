Стала известна программа джазового фестиваля Moving Club Meet Friends-2017

С 13 по 19 мая в Самаре пройдет VI международный джазовый фестиваль Moving Club Meet Friends-2017 — настоящий праздник джаза с проектом виртуозных музыкантов из Франции, коллективов из разных городов России и региона.

За семнадцатилетнюю историю фестиваля в нем приняли участие джазовые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова, Ульяновска, Кривого Рога, Нижнего Новгорода, Дзержинска.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких концертных площадках и клубах Самары, и сейчас организаторы уже готовы рассказать о программе выступлений артистов.

В субботу, 13 мая, в ДК железнодорожников в 16:00 состоится мастер-класс по барабанам от Damiеn Schmidt и Антона Давидянца — французского барабанщика и и российского бас-гитариста. В 18:00 фестиваль откроет московский Osipov Quartet с презентацией альбома "Postjazz", а затем в 19:00 выступит французская группа Damʼnco — музыканты играют в стиле jazz/pop-fusion.

В воскресенье, 14 мая, любителей джаза ждет молл Парк Хаус — там выступят различные джазовые коллективы Самары, Кайфуллин Jazz Band из Уфы, джазовый альянс Дмитрия Толочкова (Саратов-Москва-Ростов-на-Дону) и хедлайнер фестиваля: ретро-джаз-бэнд Real Jam.

Также в этот день в молл Парк Хаус пройдут интересные мастер-классы по различным направлениям, школа музыки Melomania проведет для детей мастер-классы по барабанам и духовым инструментам, будет организована работа интерактивной фотозоны, пройдут мастер — классы по танцам в стиле "джаз", а также конкурсы с розыгрышем ценных призов.

В этот же день, 14 мая, в 16:00 в Центре социализации молодежи пройдет детский джазовый фестиваль: выступят джазовые ансамбли школ искусств Самары, детский биг-бэнд из Уфы и джазовый ансамбль Саратовского областного колледжа искусств.

Вечером в 21:00 в Muzcafe Bootlegger (ул. Дачная, 2г) состоится сольное выступление московского Real Jam, а в баре Bridge Bardo (ул. Молодогвардейская, 63а) в это же время пройдет джазовый Jam Session с гостями фестиваля.

15 мая в рамках фестиваля пройдут мастер-классы артистов фестиваля в нескольких детских музыкальных школах г. Самары.

19 мая в 21:00 в баре Bridge Bardo выступит джазовое трио из Люксембурга — Dock in Absolute (современный джаз).

Подробная информация — на страницах фестиваля: http://samarajazz.ru/moving-club-meet-friends-2017/ https://vk.com/movingclubmeetsfriends2017