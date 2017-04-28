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Нефтехимия ТЭК

Годовое собрание акционеров "КуйбышевАзота" утвердило размеры дивидендов за 2016 год

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 апреля, состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "КуйбышевАзот". В собрании приняли участие акционеры, консолидировавшие 86,41% акций компании. Об этом говорится в сообщении управления информации "КуйбышевАзота".

Собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и о распределении прибыли по итогам финансового года. Также были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Также было принято решение выплатить по результатам 2016 года дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. В целом за 2016 год дивидендные выплаты составят 716,43 млн руб. или по 3,00 руб. на все виды акций.

В состав совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" избраны 14 человек. В ходе первого заседания совета директоров его председателем был вновь избран Виктор Герасименко.

Состав избранного совета директоров ПАО "КуйбышевАзот":

  • Сергей Аникушин, главный инженер ПАО "КуйбышевАзот";
  • Сергей Ардамаков, начальник производства капролактама ПАО "КуйбышевАзот";
  • Сергей Бобровский, советник по корпоративным вопросам ПАО "КуйбышевАзот";
  • Андрей Былинин, коммерческий директор ПАО "КуйбышевАзот";
  • Виктор Герасименко, председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот";
  • Людмила Кудашева, советник ПАО "КуйбышевАзот";
  • Виктор Кудрявцев, директор проекта ПАО "КуйбышевАзот";
  • Аркадий Мейтис, акционер ПАО "КуйбышевАзот";
  • Кашиф Нуров, акционер ПАО "КуйбышевАзот";
  • Анатолий Огарков, советник ПАО "КуйбышевАзот";
  • Константин Рачин, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот";
  • Дмитрий Рыбкин, директор по маркетингу и планированию ПАО "КуйбышевАзот";
  • Сергей Туманов, председатель профсоюзного комитета ПАО "КуйбышевАзот";
  • Юрий Шульженко, советник ПАО "КуйбышевАзот".

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Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 16:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 18:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

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