Годовое собрание акционеров "КуйбышевАзота" утвердило размеры дивидендов за 2016 год

В пятницу, 28 апреля, состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "КуйбышевАзот". В собрании приняли участие акционеры, консолидировавшие 86,41% акций компании. Об этом говорится в сообщении управления информации "КуйбышевАзота".

Собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и о распределении прибыли по итогам финансового года. Также были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Также было принято решение выплатить по результатам 2016 года дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. В целом за 2016 год дивидендные выплаты составят 716,43 млн руб. или по 3,00 руб. на все виды акций.

В состав совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" избраны 14 человек. В ходе первого заседания совета директоров его председателем был вновь избран Виктор Герасименко.