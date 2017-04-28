Новокуйбышевская нефтехимическая компания подвела итоги конкурса эскизов для памятника Анне Федотовой

27 апреля в АО "ННК" подвели итоги конкурса эскизов для памятника первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта Анне Федотовой.

Поводом для решения установить памятник Анне Сергеевне послужила значимая для предприятия дата — в 2017 году АО "ННК" отмечает юбилей. Свою историю предприятие ведет с 1957 года, именно в этом году была получена первая продукция Куйбышевского завода синтетического спирта, производства которого сегодня входят в состав АО "ННК".

Конкурс на лучший эскизный проект памятника был объявлен 1 февраля 2017 года, сбор заявок продолжался до 20 апреля. Всего на конкурс поступило четыре проекта. От авторов требовалось предоставить на суд жюри не только объемно-пространственную модель памятника, но и схему его расположения в ландшафте.

В состав конкурсной комиссии вошли генеральный директор предприятия, руководители профильных структурных подразделений, председатель профсоюзной организации, а также заместитель главы Новокуйбышевска по социальным вопросам, представители администрации, общественных организаций, деятели искусств, ветераны производств, лично знавшие Анну Сергеевну.

В итоге большинством голосов победителем конкурса был признан эскиз скульптора Карена Саркисяна, уроженца Самары, ныне живущего и работающего в Москве. По мнению членов жюри, его эскиз наиболее полно отражает личность Анны Сергеевны, а также дух самого времени 50-х — грандиозных строек и трудовых подвигов.

Памятник Анне Сергеевне будет выполнен из бронзы, его планируется установить на площади Д. И. Менделеева.

По замыслу инициаторов проекта, в лице Анны Сергеевны Федотовой будут увековечены все труженики тыла. В летопись Новокуйбышевска будет вписана еще одна страница памяти легендарным личностям, чьим трудом построены градообразуюшие промышленные предприятия Новокуйбышевска. Памятник Анне Федотовой станет достойным подарком всем жителям к 65-летнему юбилею города.