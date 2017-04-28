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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске разыскивают мужчину, напавшего на местную жительницу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители Новокуйбышевска разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы злоумышленника: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, крепкого телосложения, лицо европейское, короткие русые волосы, может носить очки для корректировки зрения в квадратной оправе. Был одет в синюю джинсовую куртку, синие джинсовые брюки, черную футболку или кофту.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373-74-04, (846) 373-74-05 — ОРППЛ УУР ГУ МВД России по Самарской области, (84635) 6-26-10 — начальник ОУР ОМВД России по Новокуйбышевску, (84635) 6-25-90 — замначальника ОУР ОМВД России по Новокуйбышевску или 020 (102 с мобильного).

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