В Новокуйбышевске разыскивают мужчину, напавшего на местную жительницу

Правоохранители Новокуйбышевска разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Приметы злоумышленника: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, крепкого телосложения, лицо европейское, короткие русые волосы, может носить очки для корректировки зрения в квадратной оправе. Был одет в синюю джинсовую куртку, синие джинсовые брюки, черную футболку или кофту.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373-74-04, (846) 373-74-05 — ОРППЛ УУР ГУ МВД России по Самарской области, (84635) 6-26-10 — начальник ОУР ОМВД России по Новокуйбышевску, (84635) 6-25-90 — замначальника ОУР ОМВД России по Новокуйбышевску или 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...