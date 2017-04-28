Приволжская детская школа искусств одержала много побед

В будущем году Приволжская детская школа искусств отметит 50-летний юбилей. Чем сегодня живет этот удивительный коллектив, который стал настоящей семьей, как готовится к торжеству, какие планы строит, над какими проектами работает?

"Мы обычная сельская школа", — с присущей искренностью и скромностью говорит М. К. Адиякова, заместитель директора по воспитательной работе Детской школы искусств с. Приволжье, заслуженный работник культуры РФ. Но сотни выпускников, родителей, педагоги и жители района знают, что это совсем не так.

Едва перешагнув школьный порог, где проповедуют красоту и эстетику, понимаешь — здесь живет огромная, пестрая, многоликая и очень дружная семья.

Слово "семья" для школы имеет не только переносное значение. Вот уже 35 лет возглавляет учреждение Г. В. Адияков. Его верность выбранному делу и результаты работы отмечены высокой наградой — Геннадий Владимирович удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Несколько лет назад семейный "дуэт" Адияковых перерос в трио — в коллектив влился сын Илья. Одной из его успешных работ стал сценарий к спектаклю учебного театра "Я — Маугли". Произведение получилось острым, актуальным. Эта работа принесла артистам звание лауреатов II степени на отборочных Молодежных Дельфийских играх России и победу на конкурсе "Театральные подмостки" в Сызрани.

Такой результат не случайность — в этом году театральное отделение отметило свое 25-летие. Руководит им М. К. Адиякова, и ее опыт и мастерство делают свое дело.

Другие коллективы школы тоже знают не только в Самарской губернии, но и за пределами страны — воспитанники блеснули мастерством в Германии, Франции, Голландии, Польше, странах ближнего зарубежья и планируют новые гастрольные туры. Увлеченность и профессионализм педагогов, 11 из которых являются выпускниками школы, передаются и детям. Отсюда — огромное желание творить.

Сегодня на базе школы работают четыре образцовых коллектива — фольклорный ансамбль "Жива", учебный театр "Муравейник", вокальный ансамбль "Чудеса", ансамбль русской песни "Вьюнки" и два коллектива имеют статус народных — это самодеятельный театр "Муравей-НИК" и ансамбль русской песни "Сударушки".

Не первый год школа проводит межмуниципальные и областные фестивали и конкурсы "Приволжские зори", "Театробум", "Злат Венец", реализуются проекты "Я вхожу в мир искусств", "Летняя творческая школа", "Венец души Приволжской", "Слушай, Европа, поет Россия!" и другие интересные задумки, которые поддерживает районная администрация.

Буквально на днях коллектив защитил педагогический проект "Театр — это жизнь!", который получил звание лауреата I степени XII межрегиональной академии новаций в сфере художественного образования "ARTEDU. Открытия XXI века". "Инновация состоит в том, что в наших спектаклях играют мамы и папы, бабушки и дедушки, дети и внуки, братья и сестры, и даже целые династии, например, семейство Титаренко, Соколовых-Веревочкиных, Башаровых-Моисеевых", — с гордостью рассказывает М. К. Адиякова.

Почти за полвека путь пройден непростой — в 1992 году из двух крохотных комнат школа переехала в отдельное здание. В 2013-м здесь был проведен капитальный ремонт на средства, полученные в рамках двух целевых программ — это, пожалуй, единственный подобный пример в Самарской области.

Количество преподавателей выросло с трех до 18, учеников — с 30 до 272. В дополнение к традиционным отделениям — фортепианное и народные инструменты — открылись театральное, фольклорное, хореографическое, декоративно-прикладное, изобразительного искусства, эстрадного вокала, хорового пения.

До юбилея остается еще целый год. Закрыть же нынешний творческий сезон решено спектаклем народного театра "У самовара" по произведениям М. Зощенко и А. Аверченко — с живой музыкой, ярким, красочным оформлением, искрометной актерской игрой, а главное — про любовь.