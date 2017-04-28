Приволжская детская школа искусств одержала много побед

В будущем году Приволжская детская школа искусств отметит 50-летний юбилей. Чем сегодня живет этот удивительный коллектив, который стал настоящей семьей, как готовится к торжеству, какие планы строит, над какими проектами работает?
"Мы обычная сельская школа", — с присущей искренностью и скромностью говорит М. К. Адиякова, заместитель директора по воспитательной работе Детской школы искусств с. Приволжье, заслуженный работник культуры РФ. Но сотни выпускников, родителей, педагоги и жители района знают, что это совсем не так.
Едва перешагнув школьный порог, где проповедуют красоту и эстетику, понимаешь — здесь живет огромная, пестрая, многоликая и очень дружная семья.
Слово "семья" для школы имеет не только переносное значение. Вот уже 35 лет возглавляет учреждение Г. В. Адияков. Его верность выбранному делу и результаты работы отмечены высокой наградой — Геннадий Владимирович удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Несколько лет назад семейный "дуэт" Адияковых перерос в трио — в коллектив влился сын Илья. Одной из его успешных работ стал сценарий к спектаклю учебного театра "Я — Маугли". Произведение получилось острым, актуальным. Эта работа принесла артистам звание лауреатов II степени на отборочных Молодежных Дельфийских играх России и победу на конкурсе "Театральные подмостки" в Сызрани.
Такой результат не случайность — в этом году театральное отделение отметило свое 25-летие. Руководит им М. К. Адиякова, и ее опыт и мастерство делают свое дело.
Другие коллективы школы тоже знают не только в Самарской губернии, но и за пределами страны — воспитанники блеснули мастерством в Германии, Франции, Голландии, Польше, странах ближнего зарубежья и планируют новые гастрольные туры. Увлеченность и профессионализм педагогов, 11 из которых являются выпускниками школы, передаются и детям. Отсюда — огромное желание творить.
Сегодня на базе школы работают четыре образцовых коллектива — фольклорный ансамбль "Жива", учебный театр "Муравейник", вокальный ансамбль "Чудеса", ансамбль русской песни "Вьюнки" и два коллектива имеют статус народных — это самодеятельный театр "Муравей-НИК" и ансамбль русской песни "Сударушки".
Не первый год школа проводит межмуниципальные и областные фестивали и конкурсы "Приволжские зори", "Театробум", "Злат Венец", реализуются проекты "Я вхожу в мир искусств", "Летняя творческая школа", "Венец души Приволжской", "Слушай, Европа, поет Россия!" и другие интересные задумки, которые поддерживает районная администрация.
Буквально на днях коллектив защитил педагогический проект "Театр — это жизнь!", который получил звание лауреата I степени XII межрегиональной академии новаций в сфере художественного образования "ARTEDU. Открытия XXI века". "Инновация состоит в том, что в наших спектаклях играют мамы и папы, бабушки и дедушки, дети и внуки, братья и сестры, и даже целые династии, например, семейство Титаренко, Соколовых-Веревочкиных, Башаровых-Моисеевых", — с гордостью рассказывает М. К. Адиякова.
Почти за полвека путь пройден непростой — в 1992 году из двух крохотных комнат школа переехала в отдельное здание. В 2013-м здесь был проведен капитальный ремонт на средства, полученные в рамках двух целевых программ — это, пожалуй, единственный подобный пример в Самарской области.
Количество преподавателей выросло с трех до 18, учеников — с 30 до 272. В дополнение к традиционным отделениям — фортепианное и народные инструменты — открылись театральное, фольклорное, хореографическое, декоративно-прикладное, изобразительного искусства, эстрадного вокала, хорового пения.
До юбилея остается еще целый год. Закрыть же нынешний творческий сезон решено спектаклем народного театра "У самовара" по произведениям М. Зощенко и А. Аверченко — с живой музыкой, ярким, красочным оформлением, искрометной актерской игрой, а главное — про любовь.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!