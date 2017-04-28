Выпускники Обшаровского техникума в области востребованы

Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова готовит кадры для предприятий агропромышленного комплекса. Выпускники востребованы не только в Приволжском районе, но и в Октябрьске, Междуреченске, Шигонах, других территориях региона.

Каждый год учреждение выпускает более 100 специалистов различных профессий. В их числе техник-механик, тракторист-машинист, социальный работник, делопроизводитель. "Некоторое время назад техникум выпускал много специалистов поварского дела, однако в последнее время эта специальность в основном преподается в городских учреждениях, — рассказывает директор техникума Н. В. Захаров. — В то же время в сельских детсадах, школах, больницах и других бюджетных организациях поваров не хватает". Для решения этой проблемы руководители техникумов и колледжей области вместе с представителями регионального Минсельхоза обратились в министерство образования с просьбой скорректировать контрольные цифры приема абитуриентов по этому направлению подготовки и доверить сельским учреждениям обучать поваров для нужд своих территорий.

В последние годы одним из ориентиров для техникума стала ориентация на дуальное обучение. Это понятие предполагает прохождение теоретической части образовательной программы на базе образовательного учреждения, а практические навыки студент получает уже на предприятии.

"Сегодня мы находимся на пути к внедрению этой системы, — рассказывает Николай Захаров. — На первом этапе в рамках тройственных соглашений администрация района координировала взаимодействие образовательного учреждения с потенциальным работодателем. Следующим шагом стало заключение договоров между техникумом, студентами и сельхозпредприятиями, согласно которым мы обучаем конкретных студентов под конкретные рабочие места, предоставляемые им впоследствии в фермерских хозяйствах. Договор предусматривает выплату студенту стипендии до 1000 руб., "подъемные" по программе министерства сельского хозяйства, доплату к основному заработку в течение первых трех лет работы в размере 6000 руб. Учебную и производственную практику будущий выпускник проходит уже на своем рабочем месте, что позволяет максимально сократить период его адаптации в новом коллективе".

На сегодняшний день в техникуме обучаются уже пять студентов-договорников. Однако при переходе в такой формат работы учебному заведению придется учитывать особые потребности конкретных работодателей, скорректировать образовательные программы под их требования. И работу эту необходимо будет вести по каждому студенту индивидуально.

Образовательные организации Приволжского района, в том числе и Обшаровский государственный техникум, принимают участие в областной акции "Где родился, там и пригодился", в традиционных "Апрельских встречах", организуемых ЦПО Самарской области. В рамках этих проектов абитуриентам рассказывают о возможностях получения дальнейшего образования в учреждениях СПО, помогают ребятам сориентироваться в выборе своего будущего.

Наряду с реализацией образовательных программ техникум живет активной спортивной и общественной жизнью. На его базе проводятся региональные соревнования по военно-прикладным видам спорта. В этом году прошел уже 43-й Мемориал памяти Героя Советского Союза В. И. Суркова, чье имя носит учреждение. Каждый год в конце февраля сюда съезжаются сотни ребят из разных уголков губернии, чтобы принять участие в знаковом спортивном событии. Праздник спорта и патриотизма проходит при поддержке администрации, благотворительную помощь оказывают местные предприниматели.

Победителям и призерам вручаются призы и памятные подарки. Студенты техникума не раз становились лучшими и завоевывали чемпионские титулы.