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Образование Общество

Выпускники Обшаровского техникума в области востребованы

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова готовит кадры для предприятий агропромышленного комплекса. Выпускники востребованы не только в Приволжском районе, но и в Октябрьске, Междуреченске, Шигонах, других территориях региона.

Фото: Фото предоставлено автором

Каждый год учреждение выпускает более 100 специалистов различных профессий. В их числе техник-механик, тракторист-машинист, социальный работник, делопроизводитель. "Некоторое время назад техникум выпускал много специалистов поварского дела, однако в последнее время эта специальность в основном преподается в городских учреждениях, — рассказывает директор техникума Н. В. Захаров. — В то же время в сельских детсадах, школах, больницах и других бюджетных организациях поваров не хватает". Для решения этой проблемы руководители техникумов и колледжей области вместе с представителями регионального Минсельхоза обратились в министерство образования с просьбой скорректировать контрольные цифры приема абитуриентов по этому направлению подготовки и доверить сельским учреждениям обучать поваров для нужд своих территорий.

В последние годы одним из ориентиров для техникума стала ориентация на дуальное обучение. Это понятие предполагает прохождение теоретической части образовательной программы на базе образовательного учреждения, а практические навыки студент получает уже на предприятии.

"Сегодня мы находимся на пути к внедрению этой системы, — рассказывает Николай Захаров. — На первом этапе в рамках тройственных соглашений администрация района координировала взаимодействие образовательного учреждения с потенциальным работодателем. Следующим шагом стало заключение договоров между техникумом, студентами и сельхозпредприятиями, согласно которым мы обучаем конкретных студентов под конкретные рабочие места, предоставляемые им впоследствии в фермерских хозяйствах. Договор предусматривает выплату студенту стипендии до 1000 руб., "подъемные" по программе министерства сельского хозяйства, доплату к основному заработку в течение первых трех лет работы в размере 6000 руб. Учебную и производственную практику будущий выпускник проходит уже на своем рабочем месте, что позволяет максимально сократить период его адаптации в новом коллективе".

На сегодняшний день в техникуме обучаются уже пять студентов-договорников. Однако при переходе в такой формат работы учебному заведению придется учитывать особые потребности конкретных работодателей, скорректировать образовательные программы под их требования. И работу эту необходимо будет вести по каждому студенту индивидуально.

Образовательные организации Приволжского района, в том числе и Обшаровский государственный техникум, принимают участие в областной акции "Где родился, там и пригодился", в традиционных "Апрельских встречах", организуемых ЦПО Самарской области. В рамках этих проектов абитуриентам рассказывают о возможностях получения дальнейшего образования в учреждениях СПО, помогают ребятам сориентироваться в выборе своего будущего.

Наряду с реализацией образовательных программ техникум живет активной спортивной и общественной жизнью. На его базе проводятся региональные соревнования по военно-прикладным видам спорта. В этом году прошел уже 43-й Мемориал памяти Героя Советского Союза В. И. Суркова, чье имя носит учреждение. Каждый год в конце февраля сюда съезжаются сотни ребят из разных уголков губернии, чтобы принять участие в знаковом спортивном событии. Праздник спорта и патриотизма проходит при поддержке администрации, благотворительную помощь оказывают местные предприниматели.

Победителям и призерам вручаются призы и памятные подарки. Студенты техникума не раз становились лучшими и завоевывали чемпионские титулы.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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