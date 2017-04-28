Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Власти района и медики стараются сделать так, чтобы качественная врачебная помощь была доступна не только жителям райцентра, но и отдаленных территорий.
Электронная регистратура
На территории Приволжского района проживает около 23 500 человек и, разумеется, все они — кто чаще, кто реже — обращаются к докторам. Медициной в районе заведует главный врач Приволжской ЦРБ Н. Г. Парамонова. Одной из главных ее задач является повышение доступности медицинских услуг.
"Сегодня мы активно осваиваем электронную регистратуру, в том числе и для записи к областным специалистам, — рассказывает Нина Геннадьевна. — Программное обеспечение позволяет делать это из любого нашего кабинета. Население, правда, пока только привыкает к таким инновациям. Людям пожилого возраста проще прийти в учреждение и даже посидеть в очереди. Кроме того, есть и элемент недоверия к "умной" технике. Но мы стараемся перестраиваться. Пока немножко отстаем по скорости передачи данных, но стараемся решать эту проблему. Собраны заявки на проведение скоростного Интернета в Обшаровку, в Новоспасское. Это позволит пациентам, не тратя времени и сил на поездку в центр, записываться на прием по месту жительства".
Наготове круглосуточно
Кроме ЦРБ на территории района работают 4 офиса врачей общей практики (ВОП) и 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
По словам главврача, основную нагрузку несут на себе именно фельдшеры, работающие на местах. "Например, деревня Екатериновка с населением около 700 человек, расположена на границе с Саратовской областью, — поясняет Парамонова. — Территория отдаленная, поэтому фельдшеру круглые сутки нужно быть наготове. Оказать помощь самостоятельно, вызвать "скорую" или организовать транспортировку больного — это его обязанности". Кстати, пунктов "скорой помощи" в районе два — в Приволжье и в Обшаровке. Организованы и другие формы работы с пациентами, в частности, "узкие" специалисты выезжают в разные населенные пункты по графику.
Диспансеризация
"Важными направлениями нашей работы являются проф-осмотры и диспансеризация взрослого населения, — отмечает Парамонова. — В прошлом году мы выполнили план по профосмотрам на 100%. К концу первого квартала 2017 года этот показатель составлял 22%, но есть стремление выполнить план вовремя".
Дважды в год в рамках диспансеризации детей в район приезжают бригады врачей из областного центра и проводят комплексные осмотры.
Медсестер хватает
Собрать команду настоящих профессионалов — одна из важных задач главного врача. Стоит она и перед Н. Г. Парамоновой. Зато со средним медперсоналом проблем нет — медсестер хватает.
Молодые специалисты не слишком охотно едут работать на село по двум причинам: в основном из-за отдаленности от областного центра. В основном выбирают Кинель, Безенчукский, Волжский районы — то, что поближе к Самаре. Хотя программа для молодых специалистов, приезжающих в сельскую местность, в рамках которой они получают 1 млн рублей, конечно, играет свою роль. Да и карьерный рост в глубинке идет быстрее. Например, районный педиатр Приволжского района окончила вуз всего полтора года назад, а заведующая отделением патологии беременных — в прошлом году, заведующая терапевтическим отделением — три года назад.
Все в одном месте
Поликлиника — неотъемлемая часть и самое крупное структурное подразделение ЦРБ. Руководит им Е. А. Елизаренко. В середине апреля, как и положено, медкомиссию проходят призывники — отсюда небольшая очередь. В целом же отделение с нагрузкой справляется.
Важно, что в этом году в здание поликлиники переедет общая клиническая лаборатория. Теперь забор анализов и выдача результатов будут в одном месте. Все эти меры повышают показатель удовлетворенности населения уровнем оказания медицинских услуг.
Каждый год с апреля по август по отдаленным территориям Приволжского района курсирует передвижной флюорограф. Жители привыкли к этой практике и не упускают возможности пройти профилактическое обследование на туберкулез по месту жительства.
Н. Г. Парамонова, главный врач Приволжской ЦРБ:
— В марте этого года мы приняли специалиста по УЗИ — это позволило сократить очередь на это исследование. В августе ждем нового хирурга, выпускник Самарского медуниверситета приедет к нам по целевому направлению, а всего в район должны вернуться с дипломами 15 "целевиков".
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!