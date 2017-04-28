Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Власти района и медики стараются сделать так, чтобы качественная врачебная помощь была доступна не только жителям райцентра, но и отдаленных территорий.

Электронная регистратура

На территории Приволжского района проживает около 23 500 человек и, разумеется, все они — кто чаще, кто реже — обращаются к докторам. Медициной в районе заведует главный врач Приволжской ЦРБ Н. Г. Парамонова. Одной из главных ее задач является повышение доступности медицинских услуг.

"Сегодня мы активно осваиваем электронную регистратуру, в том числе и для записи к областным специалистам, — рассказывает Нина Геннадьевна. — Программное обеспечение позволяет делать это из любого нашего кабинета. Население, правда, пока только привыкает к таким инновациям. Людям пожилого возраста проще прийти в учреждение и даже посидеть в очереди. Кроме того, есть и элемент недоверия к "умной" технике. Но мы стараемся перестраиваться. Пока немножко отстаем по скорости передачи данных, но стараемся решать эту проблему. Собраны заявки на проведение скоростного Интернета в Обшаровку, в Новоспасское. Это позволит пациентам, не тратя времени и сил на поездку в центр, записываться на прием по месту жительства".

Наготове круглосуточно

Кроме ЦРБ на территории района работают 4 офиса врачей общей практики (ВОП) и 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

По словам главврача, основную нагрузку несут на себе именно фельдшеры, работающие на местах. "Например, деревня Екатериновка с населением около 700 человек, расположена на границе с Саратовской областью, — поясняет Парамонова. — Территория отдаленная, поэтому фельдшеру круглые сутки нужно быть наготове. Оказать помощь самостоятельно, вызвать "скорую" или организовать транспортировку больного — это его обязанности". Кстати, пунктов "скорой помощи" в районе два — в Приволжье и в Обшаровке. Организованы и другие формы работы с пациентами, в частности, "узкие" специалисты выезжают в разные населенные пункты по графику.

Диспансеризация

"Важными направлениями нашей работы являются проф-осмотры и диспансеризация взрослого населения, — отмечает Парамонова. — В прошлом году мы выполнили план по профосмотрам на 100%. К концу первого квартала 2017 года этот показатель составлял 22%, но есть стремление выполнить план вовремя".

Дважды в год в рамках диспансеризации детей в район приезжают бригады врачей из областного центра и проводят комплексные осмотры.

Медсестер хватает

Собрать команду настоящих профессионалов — одна из важных задач главного врача. Стоит она и перед Н. Г. Парамоновой. Зато со средним медперсоналом проблем нет — медсестер хватает.

Молодые специалисты не слишком охотно едут работать на село по двум причинам: в основном из-за отдаленности от областного центра. В основном выбирают Кинель, Безенчукский, Волжский районы — то, что поближе к Самаре. Хотя программа для молодых специалистов, приезжающих в сельскую местность, в рамках которой они получают 1 млн рублей, конечно, играет свою роль. Да и карьерный рост в глубинке идет быстрее. Например, районный педиатр Приволжского района окончила вуз всего полтора года назад, а заведующая отделением патологии беременных — в прошлом году, заведующая терапевтическим отделением — три года назад.

Все в одном месте

Поликлиника — неотъемлемая часть и самое крупное структурное подразделение ЦРБ. Руководит им Е. А. Елизаренко. В середине апреля, как и положено, медкомиссию проходят призывники — отсюда небольшая очередь. В целом же отделение с нагрузкой справляется.

Важно, что в этом году в здание поликлиники переедет общая клиническая лаборатория. Теперь забор анализов и выдача результатов будут в одном месте. Все эти меры повышают показатель удовлетворенности населения уровнем оказания медицинских услуг.

Каждый год с апреля по август по отдаленным территориям Приволжского района курсирует передвижной флюорограф. Жители привыкли к этой практике и не упускают возможности пройти профилактическое обследование на туберкулез по месту жительства.

Н. Г. Парамонова, главный врач Приволжской ЦРБ:

— В марте этого года мы приняли специалиста по УЗИ — это позволило сократить очередь на это исследование. В августе ждем нового хирурга, выпускник Самарского медуниверситета приедет к нам по целевому направлению, а всего в район должны вернуться с дипломами 15 "целевиков".