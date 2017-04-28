Визитной карточкой поселения Спасское стал парк Победы

Глава сельского поселения Спасское Ф. З. Закиров на мечтателя совсем не похож. Чтобы жизнь изменилась, ее надо менять самим, считает он и делает это изо дня в день. До сорока лет этот энергичный, целеустремленный человек — труженик, инженер, мастер своего дела — жил на Целине. В годы реформ, в 90-е, по примеру многих своих коллег и знакомых, он перебрался в Самарскую область. Первое время работал в совхозе "Приморье", а в 1995-м возглавил администрацию села Спасское. С тех пор под его руководством здесь многое поменялось.

Время перемен

За 22 года, которые Ф. З. Закиров руководит поселковой администрацией, и внешний облик территории, и отношение жителей к своей малой родине заметно изменились.

"Честно сказать, территорию я принял не в лучшем состоянии, — вспоминает глава поселения. — Здание администрации протекало насквозь, у входа торчали две неопрятные металлические трубы — лошадей привязывать". Начал новый глава с ремонта административного здания. В первый же год перекрыли крышу, отремонтировали помещения, поменяли систему отопления. Дальше надо было браться за благоустройство окрестностей.

"Когда трактор впервые въехал на главную улицу, он буквально потерялся в зарослях амброзии. Это и улицей тогда назвать было сложно. Заросли камыша, непролазная грязь — ездить было невозможно, не то что пешком ходить. Свой личный транспорт люди оставляли за селом — все равно не проехать", — рассказывает Закиров. — Колеи заваливались бытовым мусором, словом, картина было неприглядная".

Теперь здесь все иначе: дороги не то что отремонтированы — построены заново. И люди такую работу главы поселения оценили. Да и глава почувствовал поддержку населения. Многие идеи и инициативы стали воплощаться в жизнь с помощью односельчан.

Заметным шагом к повышению качества жизни стало решение проблемы с водой в селе Спасском — раньше ее катастрофически не хватало. В 2005-м году выполнили необходимые работы, проложили участок трубы, и теперь водой можно делиться и с другими территориями района. Похожая проблема существовала и в Томанском, но ее тоже удалось решить. Увидев, какие перемены происходят у соседей в Спасском, жители поселка Садовый, который формально был приписан к территории Заволжья, провели сход и выразили желание присоединиться к развивающемуся поселку. Так и случилось.

Во славу Победы

Одной из самых ярких перемен за последние годы жители Спасского считают появление на территории села парка. Кто бы мог подумать, что здесь, на окраине, вдоль автотрассы можно создать такое чудо?! Сегодня парк Победы — настоящая визитная карточка не только Спасского, но и всего Приволжского района. "Было это в 2010-м, в год 65-летия Победы — отсюда и название парка, — говорит Закиров. — Делали все своими силами". Теперь здесь шумят молодые липы, березы, рябины, установлены качели, спортивный комплекс, детская площадка. Дальше — интереснее. Захотелось, чтобы в парке Победы появилась военная техника. Казалось бы, задача невыполнима, но только не для Закирова. Он написал письмо министру обороны РФ С. К. Шойгу с просьбой посодействовать в получении какого-нибудь списанного орудия. Сегодня в парке на постаментах красуются две противотанковые 100-миллиметровые пушки, которые он привез из Чувашии. Средствами на доставку необычного груза помогли местные фермеры, за что Закиров и все жители Спасского им благодарны. Но и на этом не остановился деятельный руководитель: второе письмо по тому же адресу — и в итоге в поселке появилась бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). После покраски к 9 Мая она обязательно займет свое почетное место в любимом жителями Спасского парке. Планы по дальнейшему его благоустройству уже намечены. Будут здесь и асфальтовые аллеи, и новые скамейки, и даже фонтан.

Ежедневные заботы

Конечно, кроме вопросов благоустройства, главе ежедневно приходится решать и много других проблем. Совместно с правоохранителями побороли вандализм — никто теперь не портит фасады, заборы, не ломает уличный спортивный инвентарь. Держат здесь под контролем ситуацию с бездомными животными, создали отряд ДНД.

Кроме роли рачительного и мудрого хозяина, способного взять на себя ответственность за принятые решения, Ф. З. Закиров еще и примерный семьянин, заботливый муж и отец. Своих сына и дочь растил в любви и строгости. И хоть сегодня они совсем уже взрослые люди, авторитет отца для них непререкаем. С большим уважением относятся к главе и его коллеги по администрации, и это уважение взаимное. "Команда у нас собралась деятельная, инициативная, работоспособная, за это хочу сказать спасибо своим сотрудникам", — отмечает Закиров.

Если же говорить о планах и о том, еще что хотелось бы реализовать — это построить и открыть клуб в поселке Томанском. Когда-то здесь роль культурного центра выполняло старенькое здание, которое потом сгорело. Средств на строительство пока выделить не получается, а время идет. Здесь живет около 470 человек, семьи большие, много детей. Им клуба очень не хватает. Думаю, эта проблема — одна из самых актуальных на сегодняшний день для нашей территории.

Ф. З. Закиров, глава сельского поселения Спасское:

— Многие вопросы мы смогли решить с появлением мощной поддержки губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина. Это, в частности, отчисление акцизов дорожного фонда напрямую в бюджеты поселений. Благодаря этому у нас появились дороги.